Djokovic e la frase su Sinner in conferenza che infiamma la finale

TORINO - Un tennista della new generation punta al titolo, un altro della vecchia guardia cercherà di confermarsi ai vertici del tennis mondiale. Sinner-Djokovic non è soltanto la finale delle Nitto ATP Finals 2023, ma anche un confronto generazionale che potrebbe segnare un passaggio di consegne tra chi ha dominato il mondo del tennis negli ultimi quindici anni e chi potrebbe dominarlo per i prossimi tre lustri.