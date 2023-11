Record Sinner-Djokovic: è la partita più vista di sempre in Italia

L'Italia si è fermata per Jannik Sinner. In tantissimi davanti alla tv, con numeri record. Semplicemente: mai una partita di tennis aveva fatto registrare numeri così alti. Non solo: collegati in migliaia attraverso i siti, i social, lo streaming. Tutti, in qualche modo, hanno visto o si sono informati sulla finale che l'azzurro si stava giocando contro sua maestà Nole Djokovic. Non ha vinto in campo, ma ha vinto fuori perché a un Paese orfano di calcio e di campionato ha regalato una domenica indimenticabile. Per la cronaca: anche se ci fosse stato il campionato Sinner avrebbe fatto registrare numeri clamorosi perché clamoroso è stato il suo percorso alle Finals e clamoroso, si spera, è il futuro che può avere davanti.