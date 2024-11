Rublev batte Sonego e si ritira da Metz per le ATP Finals. E l'allenatore...

L'annuncio di ieri del ritiro di Djokovic dalle ATP Finals ha avuto conseguenze anche per altri tornei. Questo perché, oltre al serbo, tre giocatori stavano lottando per un pass a Torino: Ruud, Rublev e De Minaur , che avevano bisogno di punti e perciò erano impegnati negli ATP 250 di Belgrado e Metz. Ma grazie al ritiro di Djokovic hanno guadagnato in automatico un posto tra i primi otto della race, e così i tornei che stavano disputando sono diventati improvvisamente un inutile rischio per loro.

Rublev batte Sonego e si ritira... per infortunio

Non ha quindi sorpreso più di tanto la comunicazione di De Minaur e Rublev, che si sono ritirati dai rispettivi tornei e sono volati già oggi a Torino, dove Sinner è arrivato per primo. Il nome dell'australiano è stato cancellato dal tabellone di Belgrado, per la felicità del lucky loser ripescato Ajdukovic. Più complessa la situazione di Rublev: ieri il russo ha battuto Sonego in due set, poi è arrivato il comunicato dell'organizzazione del 250 di Metz: “Durante la sua partita, Rublev ha avvertito dolore, che il personale medico presente ha confermato come un sospetto infortunio addominale. Rublev ha scelto di ritirarsi dal torneo e di recarsi a Torino per seguire un protocollo di trattamento e recupero, per aumentare le sue possibilità di competere alle ATP Finals”. Non esattamente un ritiro strategico, ma precauzionale per evitare di peggiorare il suo infortunio in vista delle ATP Finals.

La reazione dell'allenatore di Sonego

Una spiegazione che lascia comunque qualche dubbio, forse anche all'allenatore di Sonego Fabio Colangelo, che ha reagito su X con una emoji a bocca cucita, poi spiegata così: "Per chiarire... non ce l’ho con Rublev che è liberissimo di fare quello che ritiene più giusto per se stesso. Semplicemente girano le scatole per la partita che si poteva vincere, e per episodi pregressi che non riguardano i giocatori. Spero mi sia consentito". In ogni caso non saranno molto contenti gli organizzatori dei tornei di Belgrado e Metz, privati dei tennisti più forti che non hanno più bisogno di punti per staccare un pass per Torino. Al momento quindi, tra i tre giocatori qualificati alle Finals grazie al ritiro di Djokovic, solo Ruud risulta ancora regolarmente nel tabellone di Metz, dove affronterà oggi Bonzi.