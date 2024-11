Sinner sfila alle Atp Finals 2024: "Giocare qui è speciale". Rivivi la diretta

"Ci tengo a far notare che sono l’unico rovescio a una mano presente in questa foto… buona fortuna ragazzi per queste Finals!!!!", così Cattelan sul suo account Instagram, pubblicando due scatti e un video del media-day con Sinner e gli altri tennisti.

19:35

Sinner: "Non controllo il sorteggio"

"Il sorteggio non possiamo mai controllarlo, sono contento di giocare di nuovo qui dopo l'anno scorso. Nel 2023 è stato un ottimo torneo, vediamo quest'anno. Sono tutti giocatori incredibili, ogni partita sarà una battaglia", ha aggiunto Sinner.

19:24

+++ Sinner: "Quanto è speciale giocare qui +++

Cattelan annuncia Sinner al pubblico, che risponde con un grande applauso. Poi la domanda: "Quanto è speciale per te giocare qui in Italia?". Jannik: "E' davvero speciale, sai che avevo saltato gli Internazionali di Roma e per me fu molto difficile. Sono molto felice di essere tornato qui, lo scorso anno fu un grande evento con una grande atmsofera per tutti noi".

19:13

Da Alcaraz a Zverev, tutti sul blue carpet

Alcaraz, Zverev e non solo, tutti i tennisti delle Atp Finals sfilano sul blue carpet di Torino: ecco tutte le foto.