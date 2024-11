Lo show delle Atp Finals di Torino: dalla luce blu all'alta tecnologia

Sale l'attesa a Torino per le NITTO Atp Finals , che dal 10 al 17 novembre trasformeranno il capoluogo piemontese nel centro del tennis internazionale. Dopo il sorteggio del tabellone e la sfilata sul blue carpet ormai manca soltanto il via ufficiale al torneo al Pala Alpitour , il palazzetto indoor più grande d’Italia che diventerà per una settimana un moderno Colosseo dove gli 8 tennisti più forti del mondo si daranno battaglia. Protagonista assoluto Jannik Sinner, beniamino di casa e numero uno al mondo, che proverà a sfumare il blu iconico delle Atp Finals con un po' di arancione.

L'impegno di Sport e Salute

Un prodotto di eccellenza, però, ha sempre bisogno di un involucro perfetto che ne esalti ancor di più la bellezza. A renderlo possibile è Sport e Salute, la società in house del Mef che tra le sue direttrici principali ha la promozione dello sport di base e i corretti di stili di vita, che ha da sempre anche l’esperienza e l’entusiasmo necessario per la gestione dei grandi eventi. Un lavoro di squadra che va avanti da mesi e sempre a braccetto con Atp e Fitp. Un rapporto, quello con la Federtennis che ha radici profonde e che cresce di anno in anno. E per l’edizione 2024 è stato fatto un ulteriore step di miglioria del campo e di tutto quello che vi ruota intorno. E questo perché la sfida principale è quella di concentrare tutto su un solo campo di gioco, per di più indoor.

Atp Finals ad alta tecnologia

Fondamentale, dunque, sarà la show production per rendere le Finals un evento unico. La luce è l’elemento essenziale: il blu e tutte le sue sfumature (dal celeste marino al blu notte) dominano la scena, ecco perché sono stati montati quasi 1000 proiettori (650 motorizzati e 250 convenzionali) gestiti grazie al supporto di 4 consolle digitali di ultima generazione. E poi 1000 mq di led e 4 videoproiettori 4k sul campo. Il tutto gestito da 4 consolle digitali. Non solo la luce però. Anche il suono sarà protagonista per coinvolgere gli spettatori e renderli parte integrante del tutto: oltre 250 diffusori per una potenza di 75 mila watt riempiono il Palazzetto di suoni, musiche e parole. E poi le immagini proiettate su 1000 mq di led di ultima generazione. Per i collegamenti sono stati stesi oltre 100 km di cavi. Ogni settore luci, audio e video ha tre linee di alimentazione separata, e ogni linea un doppio generatore. Una scelta che permette allo spettacolo di andare avanti senza problemi anche in caso di blackout. Comunicazioni interne gestite con 40 radiofrequenze e 100 postazioni radio. L’arena è pronta allo spettacolo, non resta che alzare il sipario.