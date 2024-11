Chi vincerà le Atp Finals: la risposta dell'algoritmo su Sinner è a sorpresa

Il pronostico dell'algoritmo su Sinner

Nella classifica, sviluppata dall'algoritmo e che si basa sulle probabilità di vittoria del torneo, Carlos Alcaraz è il tennista più quotato, a seguire Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sempre secondo l'algoritmo, lo spagnolo ha finora dimostrato grande maturità e un gioco potente che può mettere in difficoltà chiunque. L'azzurro, invece, giocherà in casa con il sostegno del pubblico e le superfici indoor favoriscono il suo gioco aggressivo. Infine, il russo ha già vinto le Finals e sa già come si fa. La finale più probabile sarebbe tra Alcaraz e Sinner e la partita sarebbe probabilmente molto equilibrata, con la possibilità che venga decisa al terzo set o anche al tie-break. Se Sinner riuscisse a gestire la pressione e a mantenere alto il livello fisico, potrebbe avere un piccolo vantaggio giocando in casa. Tuttavia, Alcaraz è noto per la sua solidità mentale e capacità di reagire, quindi una vittoria per lui non sarebbe sorprendente.