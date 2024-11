Sinner, è già show con Ruud: così ha preparato il debutto con De Minaur alle Finals

Sinner è pronto. Dopo i vari appuntamenti istituzionali, con gli sponsor, i media e la partecipazione nella serata inaugurale con Cattelan e Mengoni, da oggi Jannik ha iniziato a pensare solo ed esclusivamente al tennis. Concentrazione massima, attenzione ai dettagli, fatica e sudore. Il debutto con De Minaur si avvicina.

Sinner, allenamento spettacolare con Ruud

Il numero uno al mondo si è allenato nel pomeriggio per due ore con il norvegese Casper Ruud: dalle 15 alle 17. La seconda parte sul campo centrale assomigliava più a una partita vera, con una tribuna piena ad ammirare il numero uno al mondo. C’erano tantissimi bambini a fare il tifo per lui. L’entusiasmo è alle stelle e già si percepiva un'atmosfera frizzante a più di 24 ore dal debutto di Jannik alle Finals. Ruud, alla terza partecipazione alle Finals, non si è certo risparmiato e Sinner non si è tirato indietro. Il norvegese è nell’altro girone con Zverev, Alcaraz e Rublev. Il risultato è stato uno spettacolo per chi ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo: la partita simulata è stata un’occasione per testare il servizio, lo smash i dritti e i rovesci e provare qualcosa di diverso sotto lo sguardo sempre attentissimo di Cahill e Vagnozzi. Alla fine, come sempre, Jannik si è fermato a firmare autografi e scattare selfie con i tanti tifosi presenti, e poi ha lanciato qualche pallina in tribuna. Ieri Sinner aveva fatto un allenamento simile con Zverev, anche quello ad alta intensità: un antipasto di quella che potrebbe essere una semifinale o finale alle Finals.