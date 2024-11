Alcaraz, la sfida a Sinner sugli Slam: "Lo prometto, se vinco in Australia...."

Carlos Alcaraz è carico per le Atp Finals . È alla sua seconda partecipazione, l'anno scorso è uscito in semifinale, quest'anno punta al titolo: "Non voglio dire che sono completamente fresco - ha detto in un'intervista a Marca -, ma lo sono di più rispetto all'anno scorso. A questo torneo, che è il penultimo, direi che sono arrivato abbastanza bene. Succedono piccole cose, ma sono normali. Lo affronto motivato e desideroso di giocare un buon tennis".

"Sinner? Non importa averlo evitato ai gironi alle Finals"

Alle Finals ha evitato Sinner ai gironi, ma per Alcaraz non fa differenza: "Non importa perché alla fine qui giocano gli otto migliori del mondo e per essere il migliore devi battere il migliore. Se non sarà nei gironi, sarà in semifinale o in finale, se mi qualificherò. Potrei giocare con Jannik o Zverev e sono due dei migliori attualmente".

Alcaraz: "Un tatuaggio se vinco gli Australian Open"

L'obiettivo di Alcaraz però è anche completare il Grande Slam vincendo l'unico che gli manca, gli Australian Open, anche se non sarebbe nello stesso anno solare: il campione in carica a Melbourne è Sinner. Carlos ci tiene tantissimo a soffiargli lo scettro anche per accorciare le distanze nel ranking Atp, e rivela di aver pensato già a un tatuaggio: “Hai vinto al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open. Non vedi l'ora di completare il Grande Slam alla prossima edizione degli Australian Open? Ce l'ho in mente, ho in mente di farmi un tatuaggio del canguro. Cercherò di fare prima una bella vacanza. Per me è super importante riuscire a staccare dal tennis. E tornare fresco per la pre-stagione in modo che sia brillante, brutale, arrivare in Australia nella migliore forma possibile sia tennisticamente, fisicamente e mentalmente. L'obiettivo è completare il 'Grande Slam' a Melbourne".

Alcaraz sfida Sinner anche per la Coppa Davis

Ma prima di pensare agli Australian Open, c'è anche la Coppa Davis che potrebbe riproporre la sfida Alcaraz-Sinner. Italia e Spagna infatti potrebbero incontrarsi in finale: "Io gioco per la Spagna a qualunque costo - dice Alcaraz - : singolo, doppio e se c'era il misto, allora il misto. Se c'è qualcosa, sono lì per dare il mio granello di sabbia perché giocare per la Spagna è la cosa più grande che ci sia per me. Poter rappresentare il mio Paese, la mia bandiera, tutti gli spagnoli e altro ancora nella situazione che stiamo vivendo a causa di DANA. Darò tutto per la mia bandiera e il mio Paese. Voglio andare avanti senza alcuna aspettativa emotiva. Vogliamo vincere il titolo per la Spagna e anche per Rafa Nadal. In modo che il suo ultimo torneo sia come Dio lo intendeva".