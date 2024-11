Fritz onesto sulla finale con Sinner: "Non ho imparato molto…"

Fritz è pronto a sfidare Daniil Medvedev nella prima partita dell’Atp Finals 2024. Il tennista americano ha alle spalle un’ottima stagione, durante la quale ha vinto due titoli (Delray Beach e a Eastbourne) e ha raggiunto la finale degli Us Open, dove è stato piegato da Sinner. In conferenza stampa è tornato su quella partita: "Non credo di aver imparato molto in particolare dalla finale degli US Open. Ovviamente Jannik ha avuto un anno fantastico, è il miglior giocatore del mondo, quindi ci sono un sacco di cose che fa in modo straordinario. Quando ripenso alla partita di New York da quella partita penso di concentrarmi maggiormente su molte cose che vorrei fare meglio. Se riuscirò a gestire meglio alcune situazioni, forse si inizieranno a vedere le cose che ho imparato dalla partita”.