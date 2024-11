Sinner-De Minaur diretta Atp Finals 2024: l'esordio di Jannik a Torino LIVE

TORINO - Attesa spasmodica per il debutto di Jannik Sinner alle Atp Finals 2024 . Il numero 1 del mondo, inserito nel gruppo "Nastase", debutta contro Alex de Minaur , australiano numero 8 del Ranking. Nel match d'apertura del torneo torinese, la sfida tra gli altri due rivali di Sinner si è risolta con il successo di Taylor Fritz su un nervoso Daniil Medvedev . Segui il racconto in diretta del match e tutti gli aggiornamenti...

20:45

Sinner-De Minaur 1-0

Parte forte Sinner, subito un ace, poi anche un altro, inframezzati da un servizio e dritto e un servizio e rovescio. Gioco a zero.

20:43

Sinner-De Minaur: si comincia

Finalmente si gioca, prende il via Sinner-De Minaur, con Jannik che servirà per primo.

20:41

Riscaldamento in corso, a breve il via

In una grande atmosfera, Sinner e De Minaur stanno ultimando il riscaldamento in campo, poi sarà partita.

20:35

Giochi di luce e coreografie: giocatori in campo!

Di grande impatto la scenografia che accoglie l'ingresso in campo dei giocatori: prima De Minaur, poi Jannik Sinner, accolto dall'ovazione del pubblico.

20:17

Cresce l'attesa per Sinner-De Minaur

Fervono i preparativi intorno al campo prima dell'ingresso dei giocatori per l'attesissimo Sinner-De Minaur.

20:07

Medvedev esausto: "Stanco di lottare"

Nervoso, poco sereno e non solo per la netta sconfitta con Fritz nel match d'apertura delle Atp Finals, Daniil Medvedev rivela: "Non vedo l'ora che si chiuda questo 2024, sono stanco di lottare".

19:57

Sinner e Alcaraz si intervistano a vicenda

Destinati a rivaleggiare ancora a lungo ai vertici del tennis mondiale, Sinner e Alcaraz si divertono insieme fuori dal campo, prestandosi ad una simpatica gag, in cui sono intervistatori e intervistati. LEGGI QUI

19:43

Sinner-De Minaur inizierà regolarmente

Novanta minuti esatti bastano a Heliovaara/Patten per avere la meglio su Granolleros/Zeballos, liquidati in due set con il punteggio di 7-6, 6-4. Sinner e De Minaur dovrebbero dunque iniziare il loro match alle 20:30 come da programma.

19:30

L'ultima vittoria di Sinner su De Minaur

Con la sfida di questa sera, Sinner e De Minaur si saranno affrontati per cinque volte su otto sul veloce indoor, come a Rotterdam, nello scorso febbraio, quando l'altoatesino ha sconfitto l'aussie in finale.

19:25

19:22

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Fatti i debiti scongiuri, restano comunque i numeri, che nei precedenti tra Sinner e De Minaur dicono 7-0 per Jannik, che ha concesso l'ultimo set all'australiano quattro anni fa a Sofia.

19:15

Taylor Fritz 'stappa' le Finals

Il torneo di Torino si è aperto con il primo incontro del raggruppamento di Sinner e De Minaur, quello fra Taylor Fritz e Daniil Medvedev, vinto per 6-4, 6-3 dal californiano.

19:10

Sinner-De Minaur, quando inizia

Il match tra Sinner e De Minaur dovrebbe prendere il via regolarmente intorno alle 20:30. A precedere la seconda partita del gruppo 'Nastase', la sifda di doppio tra Granolleros/Zeballos ed Heliovaara/Patten, con questi ultimi che hanno vinto il primo set al tie-break.

19:00

Come seguire Sinner-De Minaur

È il giorno del debutto di Jannik Sinner alle Atp Finals 2024. Il primo rivale del numero 1 del mondo sarà l'australiano Alex de Minaur. Ecco come seguire il match, anche in chiaro

