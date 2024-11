Sinner-Fritz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo contro Taylor Fritz per il secondo incontro delle Atp Finals 2024 . Dopo la vittoria con Alex de Minaur in due set, il numero uno sfiderà lo statunitense, reduce dal successo all'esordio ai danni di Daniil Medvedev. Il beniamino di casa se la vedrà poi contro il russo nell'ultima sfida della fase a gironi.

Sinner-Fritz, quando si gioca il match

Il match, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals, è in programma martedì 12 novembre con orario ancora da definire.

Sinner-Fritz, i precedenti

Sinner è avanti 2-1 nel confronto con Fritz. La prima sfida tra i due risale al Masters 1000 di Indian Wells nel 2021, unico successo per lo statunitense. Successivamente sono infatti arrivate due vittorie per l'italiano, la prima sempre a Indian Wells nel 2023, mentre la seconda è il trionfo in finale agli ultimi Us Open.

Sinner-Fritz, dove vederla in tv

Le partite delle Atp Finals saranno trasmesse per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Atp Finals 2024, il montepremi

RISERVA – € 167.092

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 356.823

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 427.433

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.211.043

SUCCESSO FINALE – € 2.411.737

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 5.261.904