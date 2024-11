Sinner sfida Fritz, può andare già in semifinale da primo se: le possibili combinazioni

"Anche se non sembra, in un torneo come questo la prima partita è già fondamentale": parola di Jannik Sinner . Era importante partire bene alle Atp Finals e il numero uno al mondo lo ha fatto vincendo al debutto contro De Minaur senza soffrire troppo. Domani sfiderà Fritz , in un match che si preannuncia più duro di quello con l'australiano. Se si dovessero incastrare alcuni risultati, Sinner potrebbe staccare il pass per le semifinali già domani.

Sinner in semifinale alle Atp Finals se...

Jannik dovrebbe battere Fritz e sperare che De Minaur batta Medvedev. In quel caso sarebbe in testa al girone con due vittorie, seguito da Fritz e De Minaur a una e Medvedev a zero. Così anche in caso di sconfitta con il russo resterebbe in testa visti gli scontri diretti vincenti con l'americano e l'australiano. Se dovesse perdere con Fritz invece, in quella che è la rivincita della finale degli Us Open, Sinner non avrebbe più chance di passare come primo, ma solo come secondo, battendo Medvedev nell'ultimo turno. Difficile pensare che Jannik possa perdere entrambe le sfide: se l'americano è in ottima forma, lo stesso non si può dire per il russo, che è stanco e nervoso e non fa nulla per nasconderlo, tra racchette spaccate ed esplosioni di rabbia.