Alcaraz-Ruud diretta Atp Finals Torino: clamoroso ko per lo spagnolo! LIVE

TORINO - Dopo il numero uno del mondo Jannik Sinner, vittorioso in scioltezza all'esordio nel gruppo 'Ilie Nastase' contro l'australiano Alex De Minaur (n.9 Atp), alle Atp Finals di Torino c'era grande attesa per Carlos Alcaraz (n.3 Atp) che invece, al debutto nell'altro girone (il gruppo 'John Newcombe'), ha perso in due set (1-6, 5-7) contro il norvegese Casper Ruud . Rivivi la cronaca del match e segui in diretta gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti.

16:20

16:07

15:59

15:46

Ruud, prima vittoria contro Alcaraz: "Sono felice"

"Sono felice di essere riuscito a battere per la prima volta un giocatore così forte come Alcaraz". Queste le parole di Ruud subito dopo il successo in due set ottenuto contro lo spagnolo al debutto nel gruppo 'John Newcombe' alle Atp Finals di Torino. Nei quattro precedenti aveva sempre vinto lo spagnolo, lasciando al norvegese un solo set.

15:39

Alcaraz-Ruud 5-7 (1-6): Carlos ko, trionfo a sorpresa per Casper!

Quello che nessuno si aspettava è successo a Torino: Casper Ruud tiene il servizio ai vantaggi e sfruttando il terzo match-point chiude sul 7-5 il secondo set (dopo aver vinto il primo 6-1) superando Carlos Alcaraz nel match valido per la prima giornata del gruppo 'John Newcombe' alle Atp Finals. Il norvegese vola così in testa al girone, in attesa della sfida in programma stasera tra Alexander Zverev e Andrej Rublev.

15:31

Alcaraz-Ruud 5-6 (1-6): altro break del norvegese, vittoria a un passo

Clamoroso sorpasso di Ruud su Alcaraz: sul 30-40 il norvegese centra il break con una gran risposta, si porta sul 6-5 nel secondo set e tra poco andrà a servire per il match.

15:27

Alcaraz-Ruud 5-5 (1-6): Carlos riagganciato da Casper

Casper Ruud non sbaglia al servizio: turno di battuta tenuto senza affanni e Carlos Alcaraz agganciato sul 5-5 nel secondo set della sfida delle Atp Finals (con il primo vinto 6-1 dal norvegese).

15:25

Alcaraz-Ruud 5-4 (1-6): controbreak del norvegese!

Alcaraz non sfrutta il servizio e concede il controbreak a Ruud: sul 15-40 è un errore dello spagnolo a dare il game al norvegese, che accorcia le distanze e ora andrà a servire per tornare in parità.

15:20

Alcaraz-Ruud 5-3 (1-6): il norvegese non molla

Ruud non molla: il norvegese tiene ai vantaggi il servizio e accorcia su Alcaraz, che ora è avanti 5-3 e andrà a servire per vincere il secondo set e allungare la sfida al terzo.

15:13

Alcaraz-Ruud 5-2 (1-6): allungo dello spagnolo

Break confermato da Alcaraz, che tiene agevolmente il servizio e ora è avanti 5-2 su Ruud nel secondo set della sfida delle Atp Finals, con il norvegese che si è però aggiudicato il primo parziale (6-1).

15:11

Alcaraz-Ruud 4-2 (1-6): c'è il break di Carlos!

Break di Alcaraz, che ha alzato il livello del proprio gioco e sul 30-40 ha chiuso il game con una splendida volée: lo spagnolo è ora avanti 4-2 su Ruud nel secondo set.

15:05

Alcaraz-Ruud 3-2 (1-6): torna avanti lo spagnolo

Servizio tenuto a zero da Carlos Alcaraz, che sembra aver trovato maggior continuità in battuta rispetto al primo set perso: lo spagnolo è ora avanti 3-2 su Ruud nel secondo parziale.

15:02

Alcaraz-Ruud 2-2 (1-6): non si spezza l'equilibrio

Ruud continua a servire bene e riaggancia Alcaraz sul 2-2 nel secondo set: non si spezza l'equilibrio in questo parziale, dopo il primo vinto nettamente dal norvegese.

14:58

Alcaraz-Ruud 2-1 (1-6): si resta on serve nel secondo set

Alcaraz tiene il servizio, chiudendo con un ace sul 40-1 il terzo game del secondo set: ora lo spagnolo è avanti 2-1 su Ruud che ha però vinto il primo parziale (6-1).

14:55

Alcaraz-Ruud 1-1 (1-6): servizio a zero anche per il norvegese

Replica immediata di Ruud, che come Alcaraz tiene a zero il suo primo servizio del secondo set: 1-1 ora il risultato, ma con il norvegese avanti di un set.

14:53

Alcaraz-Ruud 1-0 (1-6): Carlos reagisce e tiene il servizio a zero

Reazione di Carlos Alcaraz, che dopo aver perso il primo set inizia il secondo tenendo il servizio a zero e portandosi sull'1-0 contro Ruud.

14:49

Alcaraz-Ruud 1-6: il primo set è del norvegese!

Servizio tenuto a zero e game chiuso con un ace da Casper Ruud, che vince il primo set 6-1 contro Carlos Alcaraz nella sfida delle Atp Finals a Torino.

14:47

Alcaraz-Ruud 1-5: lo spagnolo cede ancora il servizio

Un Alcaraz insolitamente falloso e poco continuo cede ancora il servizio a Ruud: lo spagnolo va sotto 15-40 e con l'ennesimo errore spiana la strada al norvegese, ora avanti 5-1 e pronto a servire per il match.

14:42

Alcaraz-Ruud 1-4: tre palle break non sfruttate da Carlos

Alcaraz non riesce a restituire subito il break a Ruud: sul 30-40 lo spagnolo non sfrutta la chance e il norvegese alla fine tiene il servizio ai vantaggi, dopo avere annullato in tutto tre palle break, portandosi sul 4-1 nel primo set della sfida.

14:31

Alcaraz-Ruud 1-3: break del norvegese!

Break di Ruud che vola sul 3-1 contro Alcaraz: lo spagnolo va sotto 0-30 (dopo un nastro sfortunato e una gran risposta del norvegese) e poi 15-40, perdendo alla fine il game con un brutto errore di dritto.

14:26

Alcaraz-Ruud 1-2: si resta on serve

Si resta on serve nel primo set della sfida tra Alcaraz e Ruud: il norvegese tiene il servizio nel terzo game e si riporta avanti 2-1.

14:22

Alcaraz-Ruud 1-1: servizio tenuto dallo spagnolo

Servizio tenuto senza affanni da Carlos Alcaraz, che sul 40-0 commette un doppio fallo ma poi chiude il game in suo favore e riaggancia Ruud sull'1-1 nel primo set.

14:18

Alcaraz-Ruud 0-1: due palle break annullate dal norvegese

Subito lotta tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud: si conclude ai vantaggi il primo game della sfida, vinto ai vantaggi dal norvegese dopo aver annullato due palle break.

14:13

Alcaraz-Ruud 0-0: via al match, il norvegese serve per primo

Iniziato il match delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud: è il norvegese a servire per primo sul campo dell'Inalpi Arena di Torino.

14:10

Riscaldamento per Alcaraz e Ruud: tra poco il via al match

Dopo l'ingresso in campo e le foto di rito Carlos Alcaraz e Casper Ruud si stanno scaldando sul campo dell'Inalpi Arena di Torino: tra poco il via al match delle Atp Finals, valido per la prima giornata del gruppo 'John Newcombe'.

14:03

Atp Finals, Alcaraz e Ruud in campo

Tutto pronto all'Inalpi Arena di Torino per il match delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud: lo spagnolo e il norvegese fanno il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico presente.

13:51

Atp Finals, dopo Alcaraz toccherà a Zverev contro Rublev

Dopo i match della prima giornata del gruppo 'Ilie Nastase' (con le vittorie di Jannik Sinner su Alex De Minaur e di Taylor Fritz su Daniil Medvedev), oggi è la volta del gruppo 'John Newcombe'. Ad aprire le danze Carlos Alcaraz contro Casper Ruud, in serata toccherà ad Alexander Zverev contro Andrej Rublev.

13:44

13:35

13:28

Alcaraz contro Ruud: i precedenti prima delle Atp Finals

Sono quattro i precedenti tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud, con un bilancio nettamente favorevole allo spagnolo che ha sempre vinto: nel 2021 successo nei quarti a Marbella mentre nel 2022 c'è un doppio trionfo in finale, prima al Masters 1000 di Miami e poi agli Us Open (qui l'unico set conquistato dal norvegese), per finire con la vittoria dello scorso anno nei quarti a Pechino.

13:17

