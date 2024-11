Zverev-Rublev diretta Atp Finals: segui la partita di tennis LIVE

TORINO - Dopo l'inattesa sconfitta di Alcaraz contro Rudd, il programma del gruppo B delle Atp Finals prosegue con Zverev-Rublev. Il tedesco, attuale numero 2 al mondo, parte favorito nonostante le tre sconfitte registrate nelle quattro sfide con il 27enne moscovita nel 2023. Quest'anno i due non si sono mai incrociati, il loro ultimo incontro risale infatti alla scorsa edizione del torneo torinese, quando Zverev superò Rublev in due set. Segui la partita in diretta.