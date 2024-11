Atp Finals 2024, Zverev batte Rublev in due set. Rivivi la diretta

TORINO - Dopo l'inattesa sconfitta di Alcaraz contro Rudd, è arrivato il momento di Zverev e Rublev per il gruppo Newcombe delle Atp Finals . Il tedesco, attuale numero 2 al mondo, ha rispettato i favori del pronostico superando in due set l'avversario. Rublev ha fatto il possibile giocando una delle sue migliori partite degli ultimi tempi ma non ha potuto fermare Zverev, che ha archiviato la pratica con un 6-4, 6-4.

23:30

23:15

23:00

22:45

22:30

22:20

22:15

Zverev: "Contento per la mia partita, voglio migliorare ancora"

Il tennista numero due al mondo ha parlato così subito dopo la vittoria contro Rublev: "Una partita importante, molto buona per me. Sono contento di come ho giocato e di aver vinto la partita contro un tennista molto forte. Tutti vogliamo venire qui per giocare bene, io sono contento di quello che ho fatto. Voglio continuare a migliorare".

22:11

+++ Zverev vince la sfida +++

Il numero 2 al mondo ha superato Rublev in 1 ora e 12 minuti vincendo due set con il punteggio 6-4. Il tedesco ha chiuso in bellezza con un ace fulminante che non ha lasciato scampo al russo. Pochi rimpianti per Rublev, protagonista comunque di una buona partita.

22:06

Zverev-Rublev 5-4 (6-4), break del tedesco

Zverev compie un enorme passo verso il successo chiudendo il break con Rublev a 15. Nel prossimo game il tedesco avrà l'opportunità per mettere un punto alla sfida.

22:02

Zverev-Rublev 4-4 (6-4), servizio perfetto del tedesco

Zverev torna al servizio e non lascia scampo a Rublev, tenuto a 0 anche in questo caso.

21:58

Zverev-Rublev 3-4 (6-4), giocate di alto livello

Rublev combatte e con delle ottime giocate sorprende la solida difesa di Zverev, che anche in questa occasione si è fermato a 30.

21:56

Zverev-Rublev 3-3 (6-4)

Il servizio di Zverev non lascia scampo a Rublev che quando può respinge dall'altro lato della rete per essere spiazzato in seconda battuta.

21:51

Zverev-Rublev 2-3 (6-4)

Rublev risponde approfittando del servizio e riportandosi in vantaggio. Zverev combatte ma si ferma a 30.

21:48

Zverev-Rublev 2-2 (6-4)

Zverev corre e ristabilisce subito l'equilibrio tenendo a zero il servizio.

21:45

Zverev-Rublev 1-2 (6-4)

Rublev tiene il servizio dopo un altro game estremamente combattuto. Il russo però ha imparato dai suoi errori e, dopo aver perso di lucidità nel primo set, questa volta si è preso una breve pausa dopo un lungo scambio riuscendo a concludere prima che si potesse arrivare ai vantaggi.

21:40

Zverev-Rublev 1-1 (6-4)

Zverev ristabilisce la parità all'interno del secondo set nonostante le ottime risposte di Rublev.

21:36

Zverev-Rublev 0-1 (6-4)

Rublev replica l'avvio del primo set tenendo a zero il servizio.

21:33

+++ Zverev vince il primo set +++

Zverev si porta in vantaggio vincendo il primo set in 34 minuti per 6-4. Il tedesco ha avuto da disposizione due set point, riuscendo a chiudere i giochi solo al secondo tentativo.

21:28

Zverev-Rublev 5-4

Il russo tiene il servizio e si porta sul 5-4. Il prossimo game sarà decisivo per l'esito del primo set.

21:26

Zverev-Rublev 5-3

Il tedesco sfrutta il servizio e sorprende Rublev riuscendo a portarsi sul 5-3.

21:21

Zverev-Rublev 4-3, break del tedesco

Calo di Rublev che accumula errori su errori permettendo a Zverev di prendere il break. Risalita improvvisa dopo che in 3 game con il russo al servizio Zverev non aveva ottenuto punti.

21:17

Zverev-Rublev 3-3, si alza il livello

Prosegue l'equilibrio tra Zverev e Rublev che in questo game, con il tedesco al servizio, hanno dato vita a degli scambi di altissimo livello.

21:12

Zverev-Rublev 2-3, il russo è perfetto al servizio

Terzo game al servizio per Rublev e terza vittoria con l'avversario a 0. Fin qui Zverev sta mostrando enormi difficoltà nel rispondere all'avversario.

21:09

Zverev-Rublev 2-2

Altro game molto rapido con Zverev che supera senza problemi Rublev e mette nuovamente in parità il punteggio tenendo a 0 l'avversario.

21:06

Zverev-Rublev 1-2

Rublev torna in vantaggio tenendo ancora a 0 Zverev.

21:03

Zverev-Rublev 1-1, si torna in parità

Risposta immediata del tedesco che dopo una partenza difficile si è rifatto concedendo solamente un 15 all'avversario.

20:59

Zverev-Rublev 0-1, buona partenza del russo

Avvio spedito di Rublev che porta a casa il primo game della partita tenendo a zero il tennista numero due al mondo.

20:58

Inizia il match tra Zverev e Rublev

Si parte con la seconda partita del gruppo B. Il primo a servire è il tennista russo.

20:55

Iniziano gli scambi

Mancano pochissimi minuti all'inizio della sfida tra Zverev e Rublev, in questo momento i due stanno completando gli ultimi scambi prima del via.

20:50

I tennisti entrano in campo

Rublev e Zverev hanno fatto il loro ingresso in campo. Mancano gli ultimi preparativi prima dell'inizio del match.

20:43

Sinner lascia il campo con il trofeo

Dopo aver ricevuto il trofeo, Jannik Sinner ha salutato il pubblico di Torino, che rivedrà domani sera per la sfida con Fritz, concedendo diverse foto ai presenti.

20:32

Boris Becker esalta Sinner: "Non sono sorpreso del suo primo posto"

Alla cerimonia di premiazione partecipa anche la leggenda del tennis tedesco Boris Becker, che ha parlato così dell'attuale numero uno del mondo: "Onestamente non sono molto sorpreso ma credo che rimarrà il numero uno per molto tempo. La sua determinazione è eccezionale, ha lasciato casa a 13 anni per inseguire questo traguardo".

20:28

Inizia la cerimonia di premiazione di Sinner

Prima di guardare la sfida tra Zverev e Rubelv gli spettatori delle Atp Finals stanno assistendo alla premiazione di Jannik Sinner, entrato ufficialmente nella lista dei tennisti che hanno chiuso l'anno in testa al ranking Atp.

20:25

Zverev-Rublev, i precedenti

Il bilancio degli scontri diretti tra Zverev e Rublev pende in favore del tedesco per 6-4. Nel 2024 i due non si sono mai incrociati, l'ultima sfida tra di loro risale infatti al 17 novembre del 2023 in occasione della passata edizione delle Atp Finals di Torino. In quel caso a vincere fu Zverev in due set (6-4, 6-4). In quel caso il torneo si è concluso con l'eliminazione sia di Rublev, arrivato ultimo nel girone con 0 punti, sia di Zverev che invece ha chiuso al terzo posto con 2 punti. Con lo stesso punteggio del tedesco riuscirono ad accedere alle fasi finali Medvedev e Alcaraz.

20:15

20:00

19:45

