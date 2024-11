Atp Finals, Zverev shock sulle palline: "Fanno male alla salute"

Zverev sulle fabbriche di palline

Stando a quanto riferito da Zverev, queste palline sarebbero frutto del risparmio delle aziende e sarebbero più lente del normale: "Il motivo è che le aziende di produzione hanno cercato di tagliare i costi e ora stanno usando un materiale di gomma diverso, che rende le palline da tennis tra il 30% e il 60% più lente in media rispetto a prima del Covid. Ciò che accade ora con le palline da tennis è che l'aria e la pressione diminuiscono a causa del materiale che non le trattiene all'interno. Volano molto velocemente nell'aria per i primi due, tre metri, poi rallentano. Io non ho motivo di lamentarmi. Sono il numero 2 al mondo. Ho avuto una stagione grandiosa. Non mi lamento per i risultati. Penso solo che a lungo termine la salute dei giocatori sarà un grosso problema con le palline da tennis che abbiamo al momento".