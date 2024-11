Alcaraz, decisione a sorpresa alle Atp Finals: allenamento interrotto! Svelato il motivo

L'allarme contro Ruud

Subito dopo averlo battuto in due set, Ruud aveva parlato così di Alcaraz: "Sapevo che aveva un po’ di raffreddore. Fisicamente non era al 100% e lo sapevo". Parole confermate dallo stesso spagnolo in conferenza stampa: "Qualche giorno prima di venire a Torino mi sono ammalato. I giorni in cui mi sono allenato non mi sentivo benissimo, ma ero in grado di giocare. Un conto è l’allenamento e un conto la partita. Oggi (lunedì, ndr) non mi sentivo bene, sin da stamattina ho avuto problemi di stomaco ed ero a disagio dopo tutti gli scambi lunghi. Mi dispiace dirlo perché sembra una scusa, ma è quello che è successo oggi, mi sentivo male".