Medvedev-De Minaur, diretta Finals Atp Torino: il russo vince 2-0, segui il match LIVE

Tabellino e statistiche di Medvedev-De Minaur

15:34

Medvedev vince ed esulta in maniera un po' polemica

6-2 6-4, nessun problema per Medvedev che vince ed esulta chiudendosi gli orecchi. Una mossa forse un po' polemica dopo le critiche del primo match qui a Torino.

15:32

Medvedev vince 2-0 contro De Minaur

Scambio lungo e ancora una volta, come accaduto spesso in questa partita, sbaglia De Minaur. Poi schiaffo al volo: 30-0. Out Daniil: 30-15. Passante stupendo ed errore dell’avversario: finisce 6-4.

15:27

Medvedev avanti e serve per il match

Voleé perfetta per De Minaur per il 15-0, poi sbaglia il dritto. Si ferma sul nastro il rovescio di Medvedev. Poi il russo accelera: dritto spettacolare e riga piena. Siamo sul 30-30. Sul nastro il passante dell’australiano con Daniil a rete. Palla break: passante di rovescio bellissimo. Strappa il servizio il russo.

15:23

Medvedev senza problemi fa 4-4

Scambio lungo sul 15-0 Medvedev. Alla fine sbaglia De Minaur che manda fuori. Rasoiata perfetta di rovescio e 40-0. Out la risposta dell’australiano: terzo gioco a 0 consecutivo. Si entra nella fase decisiva.

15:20

De Minaur torna avanti per 4-3

Si gioca poco in termini di scambi. Subito 30-0 per De Minaur, poi spara via il dritto Medvedev. Errore ancora per il russo. A zero anche l’australiano: 4-3.

15:18

Medvedev-De Minaur: è 3-3

Smash puntuale di Medvedev per il 15-0. Out il rovescio di De Minaur. Ace e 40-0. I tre doppi falli all’inizio sono solo un ricordo. Rovescio incrociato vincente. Perfetto questo game per il russo. Qui il resoconto.

15:14

Medvedev-De Minaur 2-3

Due errori di Medvedev e 0-30 per De Minaur. Poi Daniil si riprende e fa 30-30. Bellissimo il lungo linea dell'australiano per il 40-30. Grande giocata del russo di rovescio, con Alex sotto rete che sbaglia. Ancora pari. Smash vincente di De Minaur, non quello di Medvedev.

15:08

Ancora Medvedev: 2-2

Ace vincente sul 15-15 per Medvedev. Picchia duro con il servizio e fa il 40-15 sulla risposta alta di De Minaur. L'australiano sbaglia e manda a riga: 2-2.

15:05

De Minaur torna avanti e fa 2-1

De Minaur tiene il servizio e fa 2-1. Secondo set al momento molto combattuto. Qui l'australiano ha fatto la differenza con la battuta.

15:01

Medvedev pareggia subito i conti: 1-1

Smash vincente ed errore di De Minaur: 30-0. Poi ace e vittoria del game. Siamo sull’1-1.

14:58

Secondo set, avanti De Minaur

De Minaur vince il primo game con un secco 40-0. Servizio ora a Medvedev.

14:54

Medvedev vince il primo set: 6-2

Il russo si porta a casa il primo set con un punteggio di 6-2. Primi game equilibrati, poi è uscita la classe di Medvedev. Il resoconto del primo set.

14:51

De Minaur c'è e accorcia: 5-2

Game portato a casa da De Minaur con un secco 40-0 che vale il 5-2. Cambio di campo, Medvedev serve per il set.

14:49

Accelerata di Medvedev: 5-1!

Medvedev ha alzato il livello. Due game comandati dall'inizio alla fine per il 5-1.

14:36

Medvedev-De Minaur 3-1

Secondo doppio fallo per Medvedev. Poi punto e altro doppio fallo. Sono tre fin qui. Si riscatta con un’accelerazione di dritto: 40-30. Fuori la risposta di De Minaur. Siamo sul 3-1. Qui il racconto del match.

14:28

Medvedev strappa il servizio a De Minaur

Bravo il russo, con un altro game maratona che va a finire ai vantaggi. Si chiude con un passante dopo una palla corta di De Minaur. 2-1 Daniil.

14:26

Medvedev-De Minaur: è 1-1

Primo gioco con dieci punti e molto combattuto. Il secondo si apre con un errore di Medvedev. Ma come si muove De Minaur: sulle gambe è velocissimo. Un doppio fallo, un errore, un ace per il russo. Anche questo game ai vantaggi: Daniil chiude e fa 1-1.

14:20

Medvedev-De Minaur: 0-1

Lungo linea vincente di De Minaur che inizia bene il set. Sbaglia la risposta Medvedev sulla seconda dell’australiano: 30-0. Out il dritto di Alex. Passante in corsa stupende di Daniil per il 30-30. Errore di De Minaur e palla break per Medvedev. A rete anche il rovescio del russo. Serie di parità, grande lotta. De Minaur poi vince con un passante bellissimo e un errore di Medvedev.

14:08

Inizia il riscaldamento Medvedev-De Minaur

L'australiano ha deciso di battere, primo servizio per lui. Inizia il riscaldamento per loro. Qui tutti i dettagli del match.

14:03

Giocatori in campo, ci siamo

Entrano in campo Medvedev e De Minaur. Partita importante per il russo, che sta vivendo un momento negativo.

13:46

Medvedev-De Minaur

Alle Finals i due si incrociano per la prima volta, ed anche per regalarsi un’ultima chance di superare lo scoglio della fase a gironi. Al momento due esordi e due sconfitte.

13:30

Medvedev contro De Minaur

Daniil Medvedev affronta Alex De Minaur, nella seconda giornata delle Nitto Atp Finals. Il numero quattro al mondo è stato sconfitto nella gara d'esordio dallo statunitense Fritz in due set. De Minaur, è stato invece battuto da Jannik Sinner.

Torino