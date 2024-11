Sinner-Fritz diretta Atp Finals: segui il match di oggi. Tennis LIVE

Jannik Sinner affronta lo statunitense Taylor Fritz per la sua seconda sfida nel torneo di Torino . La prima gara delle Atp Finals ha sorriso sia all'azzurro, che ha superato in due set De Minaur , sia al californiano, che ha ottenuto lo stesso risultato contro Medvedev . Segui tutti gli aggiornamenti in diretta dal pre al post gara.

19:00

Sinner alza il trofeo da numero uno: la mamma in lacrime in tribuna emoziona tutti

Ieri sera l'azzurro ha ricevuto il premio dell'Atp come numero uno stagionale, intanto i genitori in tribuna piangevano di gioia. LEGGI L'ARTICOLO

18:45

Medvedev: "Con Sinner so cosa devo fare ma lui gioca davvero bene"

Dopo il successo contro De Minaur, Medvedev ha partecipato alla conferenza stampa di rito rispondendo così alle domande sul suo prossimo match contro Jannik Sinner: "Non credo di dover inventare molto. Può suonare strano perché ho perso molte partite con lui, ma mi sento che tatticamente so cosa devo fare. L'unico problema è che il ragazzo gioca davvero bene, tu puoi fare il miglior match possibile tatticamente o a livello di tennis e puoi comunque perdere. Questa è la realtà e non è una realtà facile. Io sono pronto , vado, gioco il mio tennis, se perdo è ok, se vinco è perfetto. Vedremo come va, io cercherò di preparare bene la partita tatticamente, ci proverò e basta"

18:35

Sinner, la vittoria di Medvedev complica la corsa per le semifinali

Dopo la vittoria di Medvedev contro De Minaur oggi, resta tutto aperto nel girone di Sinner: Jannik non conquisterà la semifinale con un turno di anticipo, nemmeno in caso di vittoria con Fritz.

18:30

De Minaur, la battuta su Sinner e la Wada: "Anche se mi ha preso a calci in c..."

Dopo la sconfitta di domenica, l'australiano battuto otto volte su otto incontri dal numero uno al mondo ha parlato così di Jannik Sinner: "È un bravo ragazzo, ho tanto rispetto per lui e per il suo team". APPROFONDISCI

18:20

Sinner perde alle Atp Finals ma non a tennis: il team lo punisce davanti a tutti

Il numero uno al mondo si diverte durante una sessione di allenamento. Quello che gli capita è tutto da ridere. LEGGI L'ARTICOLO

18:15

Sinner e l'allenamento prima del match

In allenamento oggi pomeriggio Sinner si è focalizzato su volée e servizio. L'azzurro si è allenato con il norvegese Budkov Kjaer, 18enne vincitore dell’ultimo Wimbledon Juniores. I due avevano già fatto pratica insieme qualche giorno fa.

18:11

Atp Finals e punti per la classifica: cosa può cambiare per Sinner

Quanto inciderà l'ultimo torneo dell'anno sul ranking del numero uno? Gli altri possono raggiungerlo? Ecco quanti punti ci sono in palio a Torino: LEGGI L'ARTICOLO

Inalpi Arena, Torino