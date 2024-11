Alcaraz, giallo sull'allenamento alle Atp Finals: "È stato cancellato". La verità è un'altra

Dopo l'allenamento interrotto a soli 10 minuti dall'inizio della sessione nella giornata di ieri, si attendevano sviluppi sulle condizioni di Carlos Alcaraz alle Nitto ATP Finals di Torino. Nella mattinata sembrava che lo spagnolo avesse intenzione di cancellare la mezz'ora di pratica programmata con lo statunitense Andres Martin che avrebbe evidentemente significato un ritiro dal torneo e un ingresso al suo posto di Grigor Dimitrov. Il numero 3 del mondo è però sceso regolarmente sul Campo Centrale dell'Inalpi Arena per il warm up in vista dell'importante sfida con Andrey Rublev, in programma a partire dalle 14:00 di oggi.