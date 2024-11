Alcaraz-Rublev diretta Atp Finals Torino: trionfo di Carlos LIVE

TORINO - È tornato Carlos Alcaraz. Dopo il ko all'esordio contro Ruud, oggi batte Andrej Rublev per 2-0. L'influenza è alle spalle e soprattutto nel secondo set (terminato al tie break) ha mostrato un tennis incredibile. Fuori invece il russo, che esce di scena. Tutti gli aggiornamenti.

La diretta di Alcaraz-Rublev

16:46

La prossima sfida di Alcaraz

Il tennista spagnolo tornerà in campo venerdì per affrontare Alexander Zverev. Alle 20.30, per la seconda giornata del gruppo 'Newcombe', si affronteranno proprio Zverev e Ruud.

16:27

Le difficoltà di Rublev

I numeri di Rublev al servizio: 7 ace ed un doppio errore. Ha raccolto soltanto il 52% dei punti avviati con la seconda.

16:16

I numeri di Alcaraz

Sono 10 gli ace e 3 doppi falli per Alcaraz, che ha servito il 70% di prime ricavando l’84% di punti. Ottima prestazione dello spagnolo.

15:54

Alcaraz-Rublev 2-0 (6-3) (7-6)

Grande partita giocata da Alcaraz, che è sembrato un altro tennista rispetto a quello visto due giorni fa. Purtroppo per Rublev oggi lo spagnolo è stato ingiocabile. Qui tutte le statistiche del match.

15:48

Tie break infinito, vince Alcaraz!

Dal 4-1 Alcaraz a 4-3 con lo spagnolo che torna al servizio. Tie break molto combattuto. Che punto! Smorzata di recupero, Rublev gioca una volée alta, lo spagnolo con un rovescio lungo linea non lascia scampo. Forse il punto più bello visto fin qui: 5-3. Doppio fallo per Carlos. Ace del russo e 5-5. Fuori il dritto, Andrej ha il set point. Non trema Carlos con l’accelerata di dritto. Decimo ace e 7-6. Errore e 7-7. Volée sbagliata in maniera assurda dallo spagnolo. E ancora set point. Riga sul dritto: Rublev si dispera. Siamo 8-8. Dritto imprendibile per il 9-8. Finisce con l’errore del russo.

15:36

Alcaraz-Rublev 6-6

Altro 40-0, con le prime palle Rublev è al 90% di punti. Il break così diventa impossibile. E infatti si va al tie break. Secondo set molto bello.

15:33

Carlos si assicura almeno il tiebreak: è 6-5

Rublev ancora sul 40-0 e altro servizio potente con la risposta fuori. Terzo game di fila a zero chiuso dal russo. Sul 5-5 dritto vincente di Carlos ed errore del russo. Al volo una palla corta che sembra uscita dal cilindro: Alcaraz usa la classe a suo piacimento. E infatti poco dopo tenta un’altra palla corta, ma questa volta non va. Out il dritto del russo: 6-5.

15:26

Alcaraz avanti 5-4

Come serve Rublev, impressionante la velocità, la forza. Chiude a zero il suo secondo turno di servizio. Siamo sul 4-4. Alcaraz lo copia, sul 30-0 fa il nono ace (6 Rublev). Doppio fallo e 40-15. Poi lob di Carlos su cui il russo ci va in maniera goffa e manda fuori. 5-4.

15:20

Rublev le prova tutte, ma è sotto 4-3

Il 3-3 di Rublev arriva lasciando a zero Alcaraz. Che torna al servizio. E comanda il gioco riportandosi avanti per 4-3.

15:15

Alcaraz in vantaggio 3-2

Alcaraz al servizio sotto di 0-30. Poi ace, il settimo della partita. Palla corta dello spagnolo, Rublev manda a rete il colpo di risposta. E altra rimonta fa sorridere Carlos. 3-2. Le statistiche del match.

15:09

Alcaraz super, Rublev tiene: 2-2

Sul 40-15 Rublev, Carlos sfodera un rovescio lungo linea che strappa applausi. Poi due recuperi da maratoneta e un passante incredibile: vuole sentire i cori per lui. Assurdo. Rublev mantiene il sangue freddo e riesce a fare 2-2.

15:03

Che grandi giocate di Alcaraz

Punto super di Alcaraz per il 30-0: dritto incrociato impossibile da prendere che vale il 30-15. Poco dopo smorzata lussuosa: 40-15. Poi 2-1 e cambio campo.

14:59

Rublev non molla: 1-1

Due ace nel game per Rublev. Sul 40-30 il russo sbaglia di dritto. Altro ace che vale il vantaggio. Accelerata notevole che toglie il tempo ad Alcaraz e Rublev fa 1-1.

14:56

Alcaraz subito avanti 1-0

Si è ripreso bene dall’influenza lo spagnolo. Apre il secondo set, con il servizio, con un 30-0 e un ace. Altra battuta vincente. Si vede un Alcaraz che sembra ingiocabile.

14:50

Alcaraz vince il primo set: 6-3

Sul 30-30 Alcaraz spinge con un dritto incrociato. Impressionante la sua accelerazione. Butta via il dritto Rublev. E così Carlos chiude 6-3 il primo set con il russo sconsolato.

14:47

Alcaraz fa 5-3 su Rublev

Sul 30-30 Rublev manda fuori un dritto facile. Il russo mostra il primo gesto di insofferenza. Ancora fuori e palla sparata in tribuna. Da 0-30 al 5-3 Alcaraz.

14:41

È il miglior Alcaraz: 4-3 su Rublev

Alcaraz non sbaglia e lascia a zero l’avversario per il 3-3. Carlos accelera e arriva il braak: che esultanza. Siamo sul 4-3.

14:30

Alcaraz-Rublev: 3-3

Il russo fa la differenza con la prima di servizio. Alcaraz più costante. Dal 2-2 al 3-3. Nessun break al momento. Match molto equilibrato. Qui la diretta e le statistiche.

14:19

Alcaraz fa subito 1-1

Primo servizio di Alcaraz e primo ace. Parte bene: 15-0, poi stecca di dritto e palla che esce. Rublev viene avanti in spinta e fa 15-30. Errore del russo e pari. E sulla risposta Rublev sbaglia ancora. Erroraccio di Carlos con un rovescio lungo linea davvero facile. Poi con un ace chiude il game e fa 1-1.

14:14

Si parte, inizia Alcaraz-Rublev

Primo servizio del russo: battuta ad uscire e risposta sbagliata di Alcaraz. A rete il passante di Rublev e subito pugnetto dello spagnolo: 15-15. Poi ace. E altra battuta super a 202 km/h. Altra sassata con la prima a 214 km/h. 1-0.

14:06

Giocatori in campo, a breve si inizia

Entrano in scena Alcaraz e Rublev. Sorteggio e qualche scambio di riscaldamento. Qui il tabellino del match.

13:44

Il momento di Rublev

Rublev si è qualificato per le ATP Finals per il quinto anno di fila. Per la seconda stagione consecutiva, ha vinto un Masters 1000. Ha infatti trionfato a Madrid, oltre ad aver conquistato il titolo all'ATP 250 di Hong Kong.

13:31

Il momento di Alcaraz

Carlos si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta contro il norvegese Ruud. Vincitore di Roland Garros e Wimbledon, il talento iberico sta vivendo un finale di stagione negativo. Ora è chiamato al riscatto.

13:12

Alcaraz e il giallo allenamento

Ieri niente allenamento, ma questa mattina sì. Carlos Alcaraz sembra aver recuperato. Qui tutti i dettagli.

13:00

Alcaraz contro Rublev: i precedenti

Alcaraz contro Rublev, non una novità nelle Atp Finals dove i due si sono già sfidati nella fase a gironi della passata edizione, con lo spagnolo capace di imporsi in due set (7-5 6-2). Successo del russo invece (4-6, 6-3, 6-2) nell'unico altro precedente, andato in scena quest'anno ai quarti del Masters 1000 di Madrid.

Inalpi Arena, Torino