Zverev-Ruud diretta Atp Finals Torino: segui il match di oggi. Tennis LIVE

TORINO - Prosegue il programma delle Atp Finals : occhi puntati sulla sfida serale dell' Inalpi Arena che mette di fronte Alexander Zverev e Casper Ruud , valida per la seconda giornata del gruppo John Newcombe . Reduce dal successo con Rublev , il tedesco (n.2 al mondo) vuole ipotecare l'accesso alla semifinale ma non sarà facile contro il norvegese (n.7 del ranking), giustiziere di Alcaraz al debutto. Segui la diretta della partita .

Zverev-Ruud LIVE

21:07

Zverev-Ruud 3-4

Sul 30-30, il norvegese sale in cattedra trovando l'aiuto del servizio, vince due punti consecutivi (slice e kick vincenti) e si riporta avanti.

21:03

Zverev-Ruud 3-3

Altro turno di battuta a zero per il tedesco, efficace con il servizio e rovescio. Che equilibrio a Torino! Leggi qui le statistiche sul match.

20:59

Zverev-Ruud 2-3

Sale il livello del tedesco in risposta: sotto 0-40, Sasha recupera fino al 30-40 ma il norvegese chiude il turno di battuta con un'ottima prima riportandosi in vantaggio.

20:56

Zverev-Ruud 2-2

Il tedesco tiene a zero il turno di battuta e pareggia subito i conti.

20:53

Zverev-Ruud 1-2

Altro game a zero per il norvegese che si riporta in vantaggio: otto prime su nove in campo per Casper.

20:50

Zverev-Ruud 1-1

Sopra 40-15, il tedesco si fa raggiungere dal norvegese che porta il game ai vantaggi dove Sasha ristabilisce la parità nel set con un ace e un rovescio.

20:45

Zverev-Ruud 0-1

Il norvegese vince a zero il primo game dalla partita: non paga, al momento, la scelta di Sasha di far servire Casper per primo. Numeri e statistiche sul match: LI TROVI QUI.

20:43

Zverev-Ruud: inizia il match

Si parte con il norvegese al servizio.

20:40

Zverev-Ruud, l'esito del sorteggio

Il tedesco ha vinto il sorteggio scegliendo di ricevere: inizia il riscaldamento, poi si alzerà il sipario sul match.

20:35

Zverev e Ruud in campo!

I due giocatori fanno il loro ingresso all'Inalpi Arena di Torino, accolti dalla standing ovation del pubblico.

20:30

Cresce l'attesa per Zverev-Ruud

Ancora pochi minuti e l'Inalpi Arena di Torino diventerà il teatro della sfida tra Sasha e Casper. Al via la cerimonia prepartita.

20:25

Zverev e Ruud, chi sono i loro allenatori

Il tedesco e il norvegese sono allenati dai rispettivi padri. Sasha da Alexander Zverev Senior mentre Casper da papà Christian coadiuvato da Pedro Clar.

20:20

Ruud, 50 successi nel 2024

Contro Alcaraz, il norvegese ha raggiunto quota 50 successi stagionali. Solo lui, Sinner, Zverev, Alcaraz e Fritz, nel 2024, hanno raggiunto il prestigioso traguardo.

20:15

Ruud, terza partecipazione alle Atp Finals

Il norvegese è alla terza partecipazione alle Atp Finals: presente a Torino nel 2021 e nel 2022, due anni fa raggiunse la finale, piegato da Djokovic.

20:10

Zverev, il record alle Atp Finals

Il tedesco vanta un record vittorie-sconfitte di 14-9 alle Atp Finals. Il tedesco, vincitore del titolo nel 2018 e 2021, è arrivato anche in semifinale nel 2019.

20:05

Zverev eguaglia Sinner: il dato è impressionante

Il tedesco, alla pari di Sinner, è il giocatore con più vittorie in stagione nel circuito Atp: ben 67 i successi del 27enne di Amburgo, di cui 38 arrivati su cemento.

20:00

Il sogno di Zverev: replicare i trionfi del 2018 e 2021

Il numero due al mondo partecipa per la settima volta al torneo Atp di fine stagione. Nel 2018, a Londra, vinse il primo e finora unico titolo alla Finals piegando Novak Djokovic all'ultimo atto con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel 2021, a Torino, il tedesco ebbe invece la meglio su Daniil Medvedev con un doppio 6-4.

19:55

Scarica l'App ufficiale e gratuita de Il Corriere dello Sport

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

19:50

Zverev-Ruud, i precedenti

Sono cinque i precedenti tra i due giocatori, con il tedesco avanti 3-2. L'ultimo incrocio risale alla semifinale dell'ultima edizione del Roland Garros, vinta dal 27enne di Amburgo in rimonta, dopo quattro set, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4, 6-2.

19:45

Gruppo Newcombe, la classifica

1) Alcaraz (Esp) 1-1 (set 2-2)

2) Ruud (Nor) 1-0 (set 2-0)

3) Zverev (Ger) 1-0 (set 2-0)

4) Rublev 0-2 (Rus) (set 0-4)

19:40

Ruud, che occasione con Zverev

Con il successo di Alcaraz contro Rublev, il norvegese può staccare già oggi oggi il pass per le semifinali battendo Zverev. Il tedesco, invece, non sarebbe qualificato neanche in caso di vittoria.

19:30

Zverev-Ruud, dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra il tedesco e il norvegese, valida per la seconda giornata del Round Robin alle Atp Finals 2024, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La sfida sarà visibile anche in diretta streaming su SkyGo e Now.

Inalpi Arena, Torino