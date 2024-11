Fritz-De Minaur può valere la semifinale per Sinner: ecco la situazione

Dopo aver convinto all'esordio battendo Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4, Jannik Sinner si è ripetuto alzando ulteriormente il livello per superare Taylor Fritz con lo score di 6-4 6-4. Un doppio successo che ha permesso al numero uno al mondo di guadagnare il comando del Gruppo Ilie Nastase , dove occupa la prima posizione con due vittorie e zero sconfitte. Il discorso semifinale non è però ancora chiuso per l'azzurro, che dovrà aspettare il risultato della sfida tra Fritz e De Minaur oppure vincere almeno un set contro Daniil Medvedev , nel match in programma dalle ore 20:30 , per essere certo del passaggio del turno alle Nitto Atp Finals 2024 .

Sinner in semifinale già nel pomeriggio se...

Per Sinner la qualificazione in semifinale potrebbe arrivare già al termine della sfida tra Fritz e De Minaur, che aprirà il programma dei singolari di giornata a partire dalle ore 14:00 sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino. In caso di successo dell'australiano con qualsiasi risultato, Sinner passerebbe da secondo perdendo la sua sfida con Medvedev (che si qualificarebbe per primo). Sinner in semifinale da secondo classificato anche in caso successo di Fritz per 2-1 su De Minaur e di sua sconfitta per 2-0 con Medvedev. Se Fritz batte De Minaur e Sinner vince un set contro Medvedev, l'azzurro passa invece da primo.