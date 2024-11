Sinner prova i colpi, Medvedev spia: il dettaglio della maglia non sfugge

Già certo del passaggio del turno Jannik Sinner continua a preparare la sfida con Daniil Medvedev, in programma a partire dalle ore 20:30 sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Dopo il successo di Taylor Fritz su Alex De Minaur per 5-7 6-4 6-3, al numero uno al mondo basterà vincere un set nella sfida che chiude la fase Round Robin del Gruppo Ilie Nastase per qualificarsi alla semifinale da primo classificato. In caso di sconfitta in due set, a posizionarsi al primo posto sarebbe Medvedev con Jannik che dovrebbe accontentarsi della seconda piazza.