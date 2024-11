Zverev batte Alcaraz e evita Sinner in semifinale: chi può incontrare Jannik alle Finals

Va ad Alexander Zverev il big match di giornata alle Nitto Atp Finals 2024. Il tennista tedesco ha sigillato l'accesso alle semifinali del torneo in programma fino a domenica 17 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino battendo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Il numero 2 del mondo è certo, grazie a questo successo, di chiudere al primo posto il Gruppo John Newcombe e di evitare dunque al prossimo turno Jannik Sinner, primo classificato del Gruppo Ilie Nastase. Lo stesso vale per il campione azzurro, che molto probabilmente in semifinale se la vedrà con Casper Ruud. Al norvegese basterà vincere sette game nella partita contro Andrey Rublev per chiudere da secondo il girone e andare ad affrontare Sinner.