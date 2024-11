Bolelli-Vavassori Atp Finals: azzurri eliminati da Arevalo e Pavic. Rivivi la diretta

20:30

Sinner, gesto inatteso dopo la vittoria con Medvedev: il pubblico lo acclama e lui....

Intervista impossibile per il fenomeno azzurro dopo la vittoria alle Atp Finals contro il russo: troppo forti i cori del pubblico e lui si commuove.

20:15

Alcaraz furioso dopo il primo set perso contro Zverev. Il tedesco se la ride

La reazione rabbiosa dello spagnolo per aver perso il tie break: scaglia la racchetta a terra vicino al suo angolo.

20:00

Sinner in semifinale, l’orario è ufficiale: ecco quando gioca alle Atp Finals

Jannik giocherà nella sessione serale di sabato contro il vincente tra Ruud e Rublev.

19:45

Si avvicina il momento di Ruud-Rublev: la diretta

Il programma delle Atp Finals prosegue con l'ultima sfida della fase a gironi che avrà per protagonisti Casper Ruud e Andrey Rubelv. Il vincitore della partita sarà il prossimo avversario di Sinner in semifinale.

19:30

+++ Vittoria per Arevalo e Pavic +++

Il primo match point sfuma per un doppio fallo che ha permesso a Bolelli e Vavassori di portarsi sul 9-3. Il secondo match point è quello buono per Arevalo e Pavic che chiudono la contesa e passano il girone da secondi classificati decretando l'eliminazione della coppia azzurra.

19:28

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 9-2 (6-3; 3-6), match point

Splendido scambio tra le coppie ad alta velocità che si conclude con un altro punto di Arevalo e Pavic, vicinissimi alla vittoria con tanti match point a disposizione.

19:25

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 7-2 (6-3; 3-6)

Prosegue la fuga di Arevalo e Pavic, lanciatissimi verso la vittoria. Adesso il servizio torna a Bolelli.

19:24

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 5-1 (6-3; 3-6), ancora un minibreak

Ancora in difficoltà per Bolelli e Vavassori con Pavic he allunga ulteriormente le distanze al servizio e poi conclude un minibreak in risposta a Vavassori.

19:22

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 3-1 (6-3; 3-6)

Minibreak di Arevalo e Pavic, con il croato che subito dopo mette un bel servizio e allunga le distanze.

19:21

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 1-1 (6-3; 3-6)

Arevalo e Pavic si portano subito in vantaggio con un bel servizio ma una volée precisa permette a Bolelli e Vavassori di pareggiarla subito.

19:19

+++ Bolelli e Vavassori vincono il secondo set +++

Il punteggio torna in equilibrio con gli azzurri che riescono ad aggiudicarsi il secondo set per 6-3. Attimi di preoccupazione quando Bolelli, avendo a disposizione due match point, ha commesso un doppio fallo fornendo una palla break agli avversari che avrebbe riaperto il set. Ma, dopo aver sbagliato la terza battuta consecutiva, Bolelli ha messo un servizio esterno toccato male in risposta da Arevalo. L'errore ha concluso il secondo set in favore degli azzurri.

19:13

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 3-5 (6-3)

Accorciano ancora Arevalo e Pavic che tengono a 0 il servizio e senza troppi sforzi portano a casa il loro terzo game del secondo set.

19:09

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 2-5 (6-3), un break recuperato

Arevalo e Pavic non si arrendono e inseguono il break portandosi sul 40-15 grazie a uno splendido lob su cui ha fatto il possibile Vavassori ma Pavic conclude con un colpo potente e preciso che non lascia scampo agli azzzurri. Alla seconda palla break Arevalo e Pavic riescono anche a chiudere il game accorciando le distanze sul 2-5.

19:05

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 1-5 (6-3)

Arevalo e Pavic accorciano le distanze e prolungano il set. Adesso Bolelli e Vavassori hanno l'opportunità per passare al set decisivo.

19:01

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 0-5 (6-3)

Turno al servizio per gli azzurri che compiono un altro passo verso il pareggio nonostante la resistenza di Arevalo e Pavic che si fermano a 40 perdendo due palle break.

18:57

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 0-4 (6-3), ancora break

Secondo set fin qui impeccabile di Bolelli e Vavassori che si portando sullo 0-4 con il secondo break della gara che li avvicina al pareggio nel complessivo.

18:50

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 0-3 (6-3)

Gli azzurri tengono a 0 il servizio con Vavassori impeccabile in battuta.

18:49

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 0-2 (6-3), subito break

Ottimo inizio di set per la coppia azzurra che risponde benissimo ai servizi di Arevalo portandosi subito a 30. Bolelli chiude la corsa verso il break con un rapido scambio a rete che vale tre palle break. Gli azzurri però non riescono a concludere il game subendo la rimonta di Arevalo e Pavic che, arrivati al 40-40, commettono un doppio fallo al servizio lasciando il gioco agli italiani.

18:44

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 0-1 (6-3)

Il secondo set inizia con Bolelli al servizio. L'azzurro assesta dei colpi potenti e, limitando al minimo gli scambi, riesce a portare a casa il game.

18:39

+++ Arevalo e Pavic vincono il primo set +++

Il primo set si conclude negativamente per Bolelli e Vavassori, sconfitti per 6-3 e tenuti a zero nell'ultimo game.

18:36

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 5-3, break che complica il primo set

Bolelli e Vavassori tornano al servizio ma questa volta non riescono a pareggiare il risultato subendo il primo break della gara che in questo momento indirizza pesantemente il set verso Arevalo e Pavic.

18:34

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 4-3

Game complicato per gli azzurri che si fermano a 15 prima di arrendersi al gioco degli avversari.

18:33

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 3-3

Pareggio immediato di Bolelli e Vavassori che tengono a zero il servizio e ristabiliscono l'equilibrio.

18:28

Arevalo/Pavic-Bolelli/Vavassori: 3-2

Fin qui la sfida è stata molto equilibrata. Gli azzurri inseguono ma potranno sfruttare il prossimo servizio.

