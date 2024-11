Zverev e il gesto inaspettato durante le Atp Finals: chiama il Var per una decisione dell'arbitro, ma...

Si deciderà al terzo set la prima semifinale delle Nitto Atp Finals 2024 . In attesa che scenda in campo Jannik Sinner , che sarà impegnato nella sfida con Casper Ruud , il pubblico dell'Inalpi Arena di Torino sta godendo del grande spettacolo messo in scena da Taylor Fritz e Alexander Zverev . Al primo set vinto dallo statunitense per 6-3, ha risposto il tedesco con un altro 6-3. Dopo un avvio difficile è arrivata dunque la reazione del numero 2 del mondo, che ha già vinto questo torneo nel 2018 e nel 2021.

Zverev chiama il VAR: cosa è successo

Un episodio singolare si è verificato nel secondo game del secondo set, dopo che Zverev aveva tenuto il servizio per aprire il parziale. Nel primo punto, su un drop shot giocato da Fritz, il tedesco ha rincorso la palla riuscendo nell'incredibile recupero per continuare lo scambio. Il giudice di sedia ha però fermato tutto chiamando il "not up", ovvero il doppio rimbalzo. Non convinto della decisione dell'arbitro, Zverev ha chiesto il Video Review, ma ha dovuto attendere il verdetto, che poi gli ha dato ragione, per oltre 4 minuti. Un'attesa che il tedesco ha ingannato sedendosi sui cartelloni pubblicitari e scherzando con il pubblico del Centrale.