Sinner annienta Ruud e vola in finale alle Atp Finals contro Fritz: rivivi diretta

TORINO - Sinner raggiunge Fritz in finale alle Atp Finals. Troppo Jannik per Ruud, che ha provato a contrastare come meglio poteva le fiammate di Jannik, ma che alla fine ha dovuto cedere dopo appena un'ora e nove minuti in due set (6-1, 6-2). Il numero uno al mondo ha dimostrato ancora una volta lo strapotere e la differenza enorme che c'è tra lui e gli altri in questo momento: è davvero inavvicinabile Jannik. E adesso la finale, raggiunta senza perdere un set durante tutto il torneo, per chiudere una settimana perfetta.

23:16 Anche Chiellini esulta per Sinner Un pallonetto millimetrico di Sinner ha fatto esplodere Bertolucci, incontenibile, e gioire Chiellini in tribuna. LEGGI TUTTO 23:05 Sinner resta numero uno anche dopo gli AO Il campione azzurro è certo di raggiungere quota 36 settimane consecutive in vetta al ranking Atp e di rimanere quindi numero 1 del mondo anche dopo gli Australian Open. APPROFONDISCI QUI 22:57 Sinner in finale: quanto ha guadagnato Con la vittoria su Ruud Sinner non solo si è aggiudicato l'accesso in finale ma ha messo le mani anche su un montepremi niente male, che può ancora integrare qualora dovesse vincere le Atp Finals. Ecco quanto ha guadagnato fino ad ora. TUTTI I DETTAGLI 22:41 Il programma di Sinner per domani Sinner domani, nel giorno della finale, scenderà in campo per l'allenamento alle 14:15 sul Centrale. La partita contro Fritz poi ci sarà alle 18. 22:35 Fritz avvisa Sinner: "Sarà diverso" Fritz lancia la sfida a Sinner in vista della finale delle Atp Finals: LEGGI TUTTO 22:24 Sinner in conferenza Tra poco Sinner parlerà in conferenza stampa: segui le sue parole LIVE QUI. 22:13 A che ora la finale tra Sinner e Fritz Sarà Sinner contro Fritz domani, domenica, in finale: ecco a che ora è in programma la finale. LEGGI QUI 21:58 +++ Sinner: "Emozioni speciali, ora la finale" Sinner a caldo nel post match: "E' un'emozione grandissima ed è speciale giocare qui, avevo perso in finale l'anno scorso, quest'anno ci riproviamo per fare meglio. E' stata una settimana di emozioni, grazie mille a tutti, vuole dire tanto per me. Sto provando a giocare al meglio, posso controllare l'energia del pubblico e non il risultato. La gara si poteva complicare, sono rimasto lì mentalmente e nel secondo set ho alzato il livello". 21:53 +++ SINNER È IN FINALE, 6-2 NEL SECONDO SET +++ Con un altro ace Sinner si aggiudica il pass per la finale delle Atp Finals. Dopo un'ora e nove minuti Jannik mette la firma su un altro capolavoro tecnico, vincendo il secondo set 6-2. Finisce 6-1, 6-2, ora la finale con Fritz. TABELLINO FINALE 21:49 Bertolucci non si trattiene su Sinner Nel corso del primo set Bertolucci, commentatore Sky, si lascia andare ad un commento esagerato. LEGGI TUTTO 21:48 Sinner-Ruud 5-2 In questo game Sinner sfoggia il recupero più bello della partita, salvando da fondo campo, quasi a ridosso del pubblico, la volée di Ruud e poi arrivando anche sul secondo colpo mandato dalla parte opposta. Alla fine il norvegese riesce a prendersi il quindici, ma non il game: altro break di Jannik che ora serve per il match. 21:45 Sinner-Ruud 4-2 Sinner consolida il break e allunga su Ruud, chiudendo con un ace, il settimo. 21:39 Sinner-Ruud 3-2: break di Jannik! Ruud salva due palle break che Sinner si era guadagnato con due fiammate impressionanti, colpendo veramente forte e spedendo verso l'incrocio delle linee, imprendibili. Salva anche la terza, non la quarta: Jannik strappa il servizio. SEQUENZA PUNTI LIVE

21:31 Sinner-Ruud 2-2 Sinner recupera da 0-30 e alla fine tiene il servizio e conquista il quarto game per tornare in parità. Nei momenti cruciali del match Jannik è sempre glaciale. 21:25 Sinner-Ruud 1-2 Bene Ruud, tiene il servizio a trenta e mantiene il vantaggio di un gioco. 21:22 Sinner-Ruud 1-1 Tre risposte sbagliate di Ruud e Sinner non sbaglia nel suo turno di servizio, parità. 21:18 Sinner-Ruud 0-1 Ruud tiene il servizio a 15 in apertura di secondo set e si porta sull'1-0. 21:13 +++ Sinner vince il primo set 6-1 +++ Sinner chiude il primo set in trenta minuti: Ruud maltrattato in termini di numeri e statistiche, Jannik sta dominando sotto ogni fronte. QUI TUTTI I DETTAGLI 21:10 Sinner-Ruud 5-1 Strepitoso Sinner, dominio assoluto nel gioco e nei colpi. Ruud prova a sorprendere Jannik con due smorzate quasi perfette che l'azzurro raccoglie a un pelo da terra, prima di chiudere il punto. Capolavoro. 21:05 Sinner-Ruud 4-1 Nel game più lungo e sul servizio di Sinner, sfruttato quasi per intero con le seconde, Ruud si porta sul 40-15, poi Jannik recupera, porta il gioco ai vantaggi e se lo aggiudica. IL TABELLINO LIVE 20:57 Sinner-Ruud 3-1 Si sblocca Ruud e rompe l'egemonia di Sinner tenendo il servizio. 20:53 Sinner-Ruud 3-0 Non è Ruud che sta giocando male, è Sinner che è di un'altra categoria. Altro game perfetto, solo una sbavatura su un dritto fuori che fa notizia. 20:50 Sinner-Ruud 2-0: break di Jannik! Break di Sinner, che sembra giocare un altro sport. Subito pressing, scambi intensi e Ruud già in affanno. 20:46 Sinner-Ruud 1-0 Subito bene Sinner, alza il ritmo e chiude il game con un dritto e un rovescio ad alta velocità. 20:42 +++ INIZIA SINNER-RUUD +++ Inizia il match, serve Sinner. SEGUI LIVE 20:38 Riscaldamento in corso Via al riscaldamento di Sinner e Ruud, manca sempre meno al via.

20:33 +++ Entra Sinner, boato del palazzetto +++ Scende in campo Sinner accolto da un boato pazzesco del pubblico e da un gioco di luci bellissimo. Prima di lui Ruud. 20:22 Sinner e Ruud registrano il sold out Il palazzetto si sta riempiendo, ci sarà il sold out questa sera per la sfida tra Sinner e Ruud. 20:06 Doppio finito, tra poco Sinner e Ruud in campo Il doppio tra Heliovaara/Patten e Arevalo/Pavic si è concluso con la vittoria di quest'ultimi, che hanno quindi raggiunto la finale. Campo libero, tra poco Sinner e Ruud in campo. 20:00 Anche Argentero e Binaghi per Sinner-Ruud, lo stadio si riempie Sono presenti all'Inalpi Arena anche l'attore Luca Argentero il presidente Fitp Angelo Binaghi. Lo stadio comincia a popolarsi, il match è in programma alle 20:30. 19:50 Sinner, è arrivato Allegri Allegri è tornato a vedere Sinner. Max aveva incontrato Jannik dopo il match dei gironi contro Fritz e oggi si è ripresentato per seguire nuovamente l'azzurro nella semifinale. 19:30 Foto a Sinner e Carota Boys già pronti Sinner dopo l'allenamento ha salutato i tifosi che da sotto la players lounge, situata al piano superiore dello stadio, gli stavano scattando foto con i cellulari. Intanto, in tribuna si sono già accomodati i Carota Boys, pronti a caricare e sostenere il loro idolo. 19:15 +++ Fritz avvisa Sinner: "Contro di lui non cambio, sono al top" +++ Fritz, primo finalista a Torino, in conferenza ha parlato anche di Sinner: "Se dovessi giocare con Jannik non cambierei il mio gioco rispetto al girone. Ha giocato alcuni punti decisivi meglio di me, ma ero molto vicino a lui. Rispetto agli Us Open è diverso, ora mi sento meglio. Sono al top". 18:59 Relax Sinner Sinner si sta rilassando nella players lounge al piano superiore con la sua famiglia e il suo team. 18:41 I numeri di Sinner Sinner, per la prima volta quest'anno di scena davanti al pubblico di casa, e per la prima volta in carriera da numero 1 del mondo, è arrivato in semifinale senza aver perso nemmeno un set. L'italiano non ha ceduto mai più di quattro game per set e ha perso due volte il servizio, avendo concesso quattro palle break, nei tre match contro De Minaur, Fritz e Medvedev. 18:29 Sinner, allenamento finito L'allenamento di Sinner è terminato, ora in campo è sceso il doppio: Heliovaara/Patten contro Arevalo/Pavic. 18:17 Sinner seguito da team e famiglia Per tutto l'allenamento Sinner è stato seguito attentamente dal suo team, formato da Vagnozzi, Panichi e Cahill, e da sua mamma e suo papà.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.froggy.android.apps.corrieredellosport&hl=it&gl=US 18:06 L'allenamento di Sinner Dopo una prima fase di riscaldamento Sinner si è concentrato nelle risposte di dritto e di rovescio da fondo campo. 17:50 +++ Sinner in campo per l'allenamento +++ E' in corso l'allenamento di Sinner nello stadio, l'Inalpi Arena, dove questa sera giocherà contro Ruud, che invece si è allenato prima di Jannik sul campo 1. 17:43 Fritz aspetta Sinner o Ruud Il primo finalista delle Atp Finals è Taylor Fritz, che ha battuto in tre set Zverev. L'americano ora attende di sapere chi tra Sinner e Ruud lo sfiderà in finale. 17:30 I precedenti tra Sinner e Ruud Sarà il terzo incontro tra Sinner e Ruud, il bilancio è 2-0 per Jannik che ha battuto il norvegese all'Atp di Vienna sia nel 2020 sia nel 2021.

