Zverev disperato, non si dà pace: "Fa male, ho rovinato tutto…"

TORINO - Dopo il successo su Carlos Alcaraz, che gli ha consentito di chiudere il proprio girone con tre vittorie su tre, tutti si aspettavano di vedere Alexander Zverev lottare per il titolo alle Atp Finals di Torino e invece il tedesco, numero due del mondo e in grande forma, è stato s confitto in semifinale dallo statunitense Taylor Fritz . E il ko è di quelli dolorosi, come ha confessato lui stesso al termine della partita persa all'Inalpi Arena.

Zverev e il gesto inaspettato durante le Atp Finals: chiama il Var, ma...

Zverev non si dà pace per il ko con Fritz

"Questa sconfitta fa forse un po' più male perché pensavo di aver giocato a un buon livello e ho avuto più possibilità nel terzo set - ha detto Zverev in conferenza stampa dopo una sconfitta per cui non sembra darsi pace -. Ho avuto la sensazione che il mio livello fosse più alto del suo fino ai momenti importanti. È lì che ho un po' rovinato tutto. Ho giocato un tie break sotto la media - ha aggiunto il tedesco - molto peggio di quello che avevo fatto nel terzo set. Oggi mi sono sentito un po' più vuoto, ieri mi sentivo davvero pieno di energia: ero come una palla che saltava e potevo correre non importa quanto a lungo. Oggi all'inizio della partita ho fatto fatica, e anche nel riscaldamento ho fatto fatica".

Il bilancio di Zverev dopo le Atp Finals

Questo il bilancio che Zverev fa della sua stagione: "Quest'anno ho giocato delle partite fantastiche. Ho vinto 69 partite, è stato un anno interessante specialmente dopo l'infortunio. È stato il mio primo anno di ritorno a competere a questo livello e a competere per grandi tornei. Farò tutto il possibile per tornare nella stessa posizione l'anno prossimo, farò tutto il possibile per vincere". Il numero 2 al mondo ha rivelato poi che "quello che mi rimarrà in mente di quest'anno è la sconfitta degli Australian Open contro il Daniil (Medvedev ndr) e la finale degli Open di Francia contro Carlos (vinta da Alcaraz ndr). Queste sono le partite che rimangono nella mia mente".