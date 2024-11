Atp Finals, l'orario della finale aspettando Sinner

In attesa di Jannik Sinner, che deve ancora fare un altro passo per conquistare l'ultimo atto delle Nitto Atp Finals 2024, è stato ufficializzato l'orario della finale che andrà in scena domenica 17 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il numero uno al mondo sta continuando a preparare la sfida di questa sera con Casper Ruud, mentre si conosce già il nome del primo finalista del torneo. Si tratta di Taylor Fritz, che ha superato a sorpresa il numero 2 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(3). Una prestazione da incorniciare che ha permesso allo statunitense di raggiungere la sua prima finale alle Atp Finals.