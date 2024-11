Bertolucci non si trattiene ed esplode in diretta tv: “Sinner non è un giocatore…”

Atp Finals, Sinner-Ruud: la semifinale LIVE

Atp Finals, Bertolucci esalta Sinner dopo un pallonetto a Ruud

"Ma questo è una macchina, pazzesco! Non è un giocatore - ha detto l'ex tennista azzurro commentando in diretta tv il match per 'Sky Sport' -. Nella storia ne abbiamo visti di giocatori mettere sotto pressione gli avversari, ma come lui io non l’ho mai visto. Fa impressione vedere un atleta come Ruud sventolare bandiera bianca durante uno scambio, si è semplicemente arresto. È una cosa incredibile - ha aggiunto Bertolucci lodando Sinner -. Ha una violenza e una profondità assurde".