Sinner in finale alle Atp Finals: quanto ha guadagnato. Ecco il montepremi

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner giocherà la finale delle Nitto Atp Finals. Il numero uno al mondo si è imposto su Casper Ruud in semifinale e contro Taylor Fritz, vittorioso in apertura di programma su Alexander Zverev, avrà la possibilità di conquistare il suo primo titolo a Torino dopo la sconfitta rimediata lo scorso anno nell'ultimo atto contro Novak Djokovic. Come in quell'occasione Jannik ha raggiunto la finale senza perdere nemmeno una partita e avrà dunque la possibilità, in caso di successo, di incassare il montepremi riservato al vincitore del torneo da imbattuto.