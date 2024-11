Bertolucci impazzisce per Sinner in diretta tv e urla: “Ma vieni, ma vieni!”

Bertolucci pazzo di Sinner: l'urlo durante la diretta tv

Siamo al penultimo game della finale e Jannik se le sta dando di santa ragione con Fritz: dritti e rovesci di una potenza clamorosa con la pallina che sembra pronta a prendere fuoco fino a quando, tirando fuori una magia dal cilindro, Jannik non effettua una smorzata da numero uno che lascia di stucco Fritz, il pubblico e soprattutto Bertolucci che si lascia andare ad un commento senza freni: “Ma vieni, ma vieni! Ma che cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto!”. Lo stesso ex tennista azzurro, alla fine della partita, ha poi ribadito il suo pensiero su Sinner: "Con lui abbiamo trovato un profeta. Questo successo a Torino di Jannik e di inestimabile valore per lo sport italiano e per il tennis. Non c'è obiettivo che gli sia precluso e qualora non ci riuscisse ci andrebbe comunque vicino. Ci regala delle emozioni indescrivibili". Come dargli torto...