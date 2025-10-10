Rinderknech elimina Aliassime a Shanghai e fa un grande regalo a Musetti: cosa cambia nella corsa alla Race

Il primo semifinalista della parte alta del tabellone del Masters 1000 di Shanghai è Arthur Rinderknech. Impresa del tennista francese, che ha superato contro pronostico il canadese Felix Auger-Aliassime, n. 13 ATP. Lo ha fatto con il punteggio di 6-3 6-4, in un'ora e mezza di gioco, estromettendo dal torneo la quarta testa di serie consecutiva: aveva già sconfitto Michelsen (28), Zverev (3) e Lehecka (15). Sicuramente il canadese non ha disputato una buona prestazione, specialmente se paragonata a quella ottima nel turno precedente contro Lorenzo Musetti, tuttavia Rinderknech sta vivendo una settimana da sogno e l'ha ribadito. Un'ipotetica finale contro il cugino Valentin Vacherot resta improbabile, ma a questo punto c'è da aspettarsi di tutto sul cemento in Cina. Chi sorride - e ringrazia - è invece Musetti, che può approcciare gli ultimi tornei della stagione con la consapevolezza di avere un vantaggio non indifferente sui rivali per quanto riguarda la qualificazione a Torino.