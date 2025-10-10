Rinderknech elimina Aliassime a Shanghai e fa un grande regalo a Musetti: cosa cambia nella corsa alla Race

Il primo semifinalista della parte alta del tabellone del Masters 1000 di Shanghai è Arthur Rinderknech. Impresa del tennista francese, che ha superato contro pronostico il canadese Felix Auger-Aliassime, n. 13 ATP. Lo ha fatto con il punteggio di 6-3 6-4, in un'ora e mezza di gioco, estromettendo dal torneo la quarta testa di serie consecutiva: aveva già sconfitto Michelsen (28), Zverev (3) e Lehecka (15). Sicuramente il canadese non ha disputato una buona prestazione, specialmente se paragonata a quella ottima nel turno precedente contro Lorenzo Musetti, tuttavia Rinderknech sta vivendo una settimana da sogno e l'ha ribadito. Un'ipotetica finale contro il cugino Valentin Vacherot resta improbabile, ma a questo punto c'è da aspettarsi di tutto sul cemento in Cina. Chi sorride - e ringrazia - è invece Musetti, che può approcciare gli ultimi tornei della stagione con la consapevolezza di avere un vantaggio non indifferente sui rivali per quanto riguarda la qualificazione a Torino.
Cosa cambia nella corsa alla Race
A causa della sconfitta contro Rinderknech, Auger-Aliassime fallisce il sorpasso ai danni di Draper (che comunque ha chiuso anzitempo la stagione a causa di un infortunio e non potrà qualificarsi) e resta in decima piazza a quota 2.905 punti. Lascia dunque Shanghai avendo guadagnato soltanto 100 punti su Musetti. A proposito dell'azzurro, che occupa l'ottava posizione a quota 3.435 punti, il margine su un diretto concorrente come Auger-Aliassime resta cospicuo. A dividere i due ci sono infatti 530 punti - in caso di semifinale a Shanghai del canadese ce ne sarebbero stati 330. Non si tratta di un vantaggio rassicurante, specialmente perché Felix se la cava particolarmente bene sul cemento indoor, superficie su cui andranno in scena gli ultimi tornei del 2025. Tuttavia è comunque una posizione favorevole che permetterà a Lorenzo di gestire. La lotta per Torino si sposta ora a Bruxelles per un ATP 250 sul cemento indoor (13-19 ottobre), dove saranno proprio Musetti e Auger-Aliassime le prime due teste di serie.