La carica di Musetti: "Grande voglia di essere alle Atp Finals. Sulla Coppa Davis..."

"La mia fame di essere a Torino è grandissima e mi sta dando la motivazione per inseguire i miei sogni". Sono le parole di Lorenzo Musetti, alla vigilia dell'esordio all''Erste Bank Open', il torneo Atp 500 di Vienna previsto per domani (martedì 21 ottobre) non prima delle 17.30 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista carrarino occupa attualmente l'ottava posizione nella Race, la classifica che decreterà gli otto giocatori qualificati alle Atp Finals torinesi (in programma dal 9 al 16 novembre all''Inalpi Arena') ma ha visto assottigliarsi il vantaggio rispetto al suo primo inseguitore, il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha trionfato ieri a Bruxelles all'atto conclusivo contro il ceco Jiri Lehecka. "E' un momento delicato, sono in una posizione al limite nella Race e chi mi sta dietro sta giocando molto bene, sfortunatamente per me", spiega Lorenzo. "Purtroppo, negli ultimi due tornei non ho incassato così tanti punti da poter sfruttare il vantaggio. A Vienna il pensiero è rivolto al torneo: non voglio pensare troppo alla classifica o ai punti nella Race", sottolinea Musetti. "L'obiettivo, per questa settimana e per il futuro, è guadagnare continuità in termini di risultati, di livello e di mentalità. E' la chiave per raggiungere quel che voglio".