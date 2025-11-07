Alcaraz e la richiesta a Sinner dopo l'allenamento a Torino: Jannik ride e scherza con lo spagnolo

Sarà stato anche solo un allenamento ma quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz incrociano le racchette sullo stesso campo non può mai essere un giorno come un altro. Soprattutto se la "sfida" va in scena a Torino prima delle Nitto Atp Finals. Pensate, Sky Sport ha trasmesso in diretta per due ore la sessione dei primi due al mondo, lo stesso ha fatto l'Atp attraverso il suo canale su Youtube. E poi la tribuna, gremita di appassionati - soprattutto giovani - che non hanno voluto perdere l'occasione di vedere da vicino i due dominatori attuali del tennis mondiale.

La battuta di Vagnozzi sul golf

Alcaraz e Sinner si sono sfidati per due ore, dalle 11 alle 13, prima sul campo Sebastopoli e poi sul Centrale. Tanti i sorrisi messi in mostra dai giocatori e dai rispettivi staff. Inevitabile una battuta sul golf, “quanto vantaggio ci date?”, ha detto scherzando Vagnozzi.

Alcaraz chiede a Sinner un selfie

Alla fine dell'allenamento i due fenomeni si sono salutati con grande affetto dandosi il cinque e scambiandosi alcune impressioni. Poi Carlos, prima che Sinner lasciasse il Centrale, ha richiamato il collega/amico per chiedergli di farsi un selfie insieme. Un gesto che sottolinea - se mai ce ne fosse ancora bisogno - la stima che lega i due eterni rivali.