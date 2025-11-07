Alcaraz: "Tutti pensano che io e Sinner dovremmo odiarci e invece..."
TORINO - "Probabilmente le persone possono sorprendersi perché quando pensano alla nostra rivalità immaginano che dobbiamo odiarci a vicenda. E penso che non sia così". Sono le parole di Carlos Alcaraz durante il media day delle Atp Finals, in programma all'Inalpi Arena di Torino da domenica 9 novembre. "Una volta scesi in campo - prosegue il campione spagnolo - abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo fare del nostro meglio solo per vincere la partita ma dopo siamo persone simili. Abbiamo una rivalità davvero sana e penso sia anche fantastica per lo sport".
Alcaraz: "Sinner è una bella persona, con belle persone intorno a lui"
"Sinner? Abbiamo un buon rapporto, è una bella persona, con belle persone attorno a lui. E' fantastico avere del tempo fuori dal campo per parlare con lui della vita non solo di tennis", racconta Alcaraz che poi dice la sua sull'allenamento con Jannik di questa mattina. "Gli allenamenti di ogni torneo si organizzano due-tre settimane prima. Quando ero a Parigi pensavo anche agli allenamenti di qui. E quindi, perché no? Ci conosciamo molto bene, sappiamo cosa dobbiamo fare, ma è stato un privilegio allenarmi con lui”.
Alcaraz: "Voglio giocare il mio miglior tennis e concludere l'anno da numero uno"
"Sono davvero motivato a dare il massimo per giocare il mio miglior tennis, cercando di ottenere qualche vittoria, cercando di qualificarmi per la semifinale", sottolinea il 22enne murciano. "Penso che fare bene in questo torneo, vincere le partite, contribuisca a farmi concludere l'anno da numero uno. Quindi penso che sarà una settimana davvero importante".