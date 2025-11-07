Alcaraz: "Tutti pensano che io e Sinner dovremmo odiarci e invece..."

TORINO - "Probabilmente le persone possono sorprendersi perché quando pensano alla nostra rivalità immaginano che dobbiamo odiarci a vicenda. E penso che non sia così". Sono le parole di Carlos Alcaraz durante il media day delle Atp Finals, in programma all'Inalpi Arena di Torino da domenica 9 novembre. "Una volta scesi in campo - prosegue il campione spagnolo - abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo fare del nostro meglio solo per vincere la partita ma dopo siamo persone simili. Abbiamo una rivalità davvero sana e penso sia anche fantastica per lo sport".