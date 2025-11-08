Alcaraz, la difesa a sorpresa di Sinner per la bufera in Coppa Davis: "La gente voleva vederlo in casa, ma nessuno..."

Carlos Alcaraz difende Jannik Sinner . Il tennista spagnolo commenta la decisione dell'azzurro di rinunciare alla convocazione in Coppa Davis."Il calendario è molto duro e difficile. Ancora di più nel caso di Jannik, visto che raggiunge le fasi finali in ogni torneo. Ha già vinto la Coppa Davis negli ultimi due anni rappresentando il suo Paese, giocando sia in singolare che in doppio", ha detto ai microfoni di Marca.

Alcaraz sta con Sinner: "Lo capisco"

I tifosi azzurri sono rimasti sorpresi dalla scelta del numero uno al mondo di rinunciare alla Coppa Davis, dopo le ultime due vittorie: "Credo che nessuno ci abbia messo più sudore e impegno di lui per il proprio Paese", ha ribadito Alcaraz. "È vero che questo è il primo anno che si tiene in Italia, e la gente voleva vederlo in casa, ma ognuno deve prendere le proprie decisioni, e personalmente capisco la sua"