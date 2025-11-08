Atp Finals, il silenzio di Djokovic condiziona anche Sinner ma Alcaraz e Fritz lo difendono: "È un suo diritto..."
Djokovic tiene tutti con il fiato sospeso a Torino. Alla vigilia dall’inizio delle Atp Finals, ancora non ha fatto sapere se parteciperà o no. Probabilmente si pronuncerà questa sera dopo la finale con Musetti. Questa incertezza costringe Lorenzo a giocare ad Atene con una pressione assurda: deve vincere a tutti i costi per guadagnarsi un posto tra i primi otto last minute. Ma potrebbe anche succedere che dopo averlo battuto Novak gli dica: “Tranquillo, andrai tu a Torino”, e annunci il forfait. Una situazione di incertezza che pesa tanto anche ad Auger-Aliassime. Il canadese al momento è qualificato, ma potrebbe uscire proprio all’ultimo per il sorpasso di Musetti. Intanto però è partito per Torino e si sta già allenando: nel caso resterebbe alle Finals come riserva, ma non deve essere una situazione piacevole. Un silenzio che condiziona anche la vigilia di Jannik Sinner, visto che non sa ancora chi dovrà affrontare al primo turno: Auger Aliassime o Musetti.
Le parole di Alcaraz e Fritz
Una situazione che dall’anno prossimo non potrà più verificarsi visto che la classifica Race si chiuderà con il Masters 1000 di Parigi. La scelta di Djokovic di non rivelare nulla fino all’ultimo secondo ha fatto storcere la bocca a qualcuno. C’è pero chi si è esposto per difenderlo, e sono nomi di peso tra i partecipanti alle Finals: “Non è la situazione migliore, ma ha il diritto di farlo perché ha giocato e vinto questo torneo molte volte. Dovremo accettarlo”, ha commentato Alcaraz. Dello stesso parere anche Taylor Fritz, finalista nella scorsa edizione: “È un inconveniente, ma si è guadagnato il diritto di decidere perché si è qualificato. È una sua decisione se giocare o meno, a seconda di come si sente”. Insomma, ora tutti aspettano che Nole - che ha in tasca il pass per Torino visto che si è classificato quarto nella Race - riveli questo grande segreto. Binaghi aveva annunciato la sua presenza, ma il serbo ha smentito. Manca poco, non resta che aspettare. Le quotazioni per la sua partecipazione sono in ribasso, ma non sono esclusi colpi di scena.