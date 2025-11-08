Atp Finals, il silenzio di Djokovic condiziona anche Sinner ma Alcaraz e Fritz lo difendono: "È un suo diritto..."

Le parole di Alcaraz e Fritz

Una situazione che dall’anno prossimo non potrà più verificarsi visto che la classifica Race si chiuderà con il Masters 1000 di Parigi. La scelta di Djokovic di non rivelare nulla fino all’ultimo secondo ha fatto storcere la bocca a qualcuno. C’è pero chi si è esposto per difenderlo, e sono nomi di peso tra i partecipanti alle Finals: “Non è la situazione migliore, ma ha il diritto di farlo perché ha giocato e vinto questo torneo molte volte. Dovremo accettarlo”, ha commentato Alcaraz. Dello stesso parere anche Taylor Fritz, finalista nella scorsa edizione: “È un inconveniente, ma si è guadagnato il diritto di decidere perché si è qualificato. È una sua decisione se giocare o meno, a seconda di come si sente”. Insomma, ora tutti aspettano che Nole - che ha in tasca il pass per Torino visto che si è classificato quarto nella Race - riveli questo grande segreto. Binaghi aveva annunciato la sua presenza, ma il serbo ha smentito. Manca poco, non resta che aspettare. Le quotazioni per la sua partecipazione sono in ribasso, ma non sono esclusi colpi di scena.