Zverev sincero: "Sinner? Avrei preferito Alcaraz...". Shelton non è d'accordo e sorprende tutti
Sono soltanto sei i giocatori che hanno preso parte al media day delle Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Novak Djokovic è infatti impegnato nell'Atp 250 di Atene, mentre l'ottavo posto è ancora oggetto di contesa tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, hanno dunque risposto alle domande dei giornalisti Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Una di quelle più gettonate è stata inevitabilmente relativa al sorteggio dei gironi, avvenuto il giorno prima, e i tennisti non si sono limitati a dare risposte di circostanza bensì si sono sbilanciati. In particolare, non sono passate inosservate le frasi di Zverev e Shelton, i quali hanno svelato chi avrebbero preferito pescare tra Sinner e Alcaraz.
Meglio Sinner o Alcaraz? Rispondono Zverev e Shelton
"Francamente avrei preferito capitare nel gruppo di Alcaraz” ha ammesso in tutta sincerità il tedesco, memore delle due recenti sconfitte contro Jannik a Vienna e Parigi. "Sinner è il più forte al mondo in condizioni indoor e soprattutto su un campo come quello di Torino, decisamente più veloce rispetto a quello di Parigi". Ovviamente Sascha non partirà battuto in partenza, ma non ha nascosto la superiorità di Jannik e Carlos: "Hanno staccato tutti ed è un dato di fatto. Io però ho dimostrato di poter competere al massimo livello quando sto bene, quindi vedremo". Ben Shelton invece ha sposato il detto americano 'Go big or go home', definendosi entusiasta di sfidare il più forte di tutti: "Mi piace l’idea di sperimentare la sfida con Sinner. Ovviamente il pubblico italiano sarà dalla sua parte, ma negli ultimi anni ho fatto tanti miglioramenti e non è un caso che io sia qui".