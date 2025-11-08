Zverev sincero: "Sinner? Avrei preferito Alcaraz...". Shelton non è d'accordo e sorprende tutti

Sono soltanto sei i giocatori che hanno preso parte al media day delle Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Novak Djokovic è infatti impegnato nell'Atp 250 di Atene, mentre l'ottavo posto è ancora oggetto di contesa tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Oltre a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, hanno dunque risposto alle domande dei giornalisti Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Una di quelle più gettonate è stata inevitabilmente relativa al sorteggio dei gironi, avvenuto il giorno prima, e i tennisti non si sono limitati a dare risposte di circostanza bensì si sono sbilanciati. In particolare, non sono passate inosservate le frasi di Zverev e Shelton, i quali hanno svelato chi avrebbero preferito pescare tra Sinner e Alcaraz.