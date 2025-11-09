Musetti arrivato a Torino: accolto come una rock star dai tifosi italiani

Un grande sorriso ha accompagnato l'arrivo di Lorenzo Musetti a Torino. Il tennista azzurro è stato sconfitto sabato sera da Novak Djokovic nella finale dell'Atp 250 di Atene, tuttavia - proprio in virtù del forfait del serbo - si è comunque garantito la certezza di giocare le Atp Finals per la prima volta in carriera. Domenica mattina ha postato un selfie con il suo team a bordo di un aereo privato, annunciando di essere in volo per l'Italia. Poco dopo è sbarcato nel capoluogo piemontese e, al suo arrivo, ha trovato una grande folla ad accoglierlo davanti all'hotel. Musetti si è dunque goduto l'affetto dei suoi tifosi e ha firmato autografi, pronto a iniziare questa sua nuova avventura.