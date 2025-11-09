Musetti arrivato a Torino: accolto come una rock star dai tifosi italiani
Un grande sorriso ha accompagnato l'arrivo di Lorenzo Musetti a Torino. Il tennista azzurro è stato sconfitto sabato sera da Novak Djokovic nella finale dell'Atp 250 di Atene, tuttavia - proprio in virtù del forfait del serbo - si è comunque garantito la certezza di giocare le Atp Finals per la prima volta in carriera. Domenica mattina ha postato un selfie con il suo team a bordo di un aereo privato, annunciando di essere in volo per l'Italia. Poco dopo è sbarcato nel capoluogo piemontese e, al suo arrivo, ha trovato una grande folla ad accoglierlo davanti all'hotel. Musetti si è dunque goduto l'affetto dei suoi tifosi e ha firmato autografi, pronto a iniziare questa sua nuova avventura.
Le prime parole di Musetti
"Ciao ragazzi, appena arrivato qua a Torino. È stato bellissimo essere accolto da una folla veramente inferocita. Ho sentito in questo mese il vostro supporto, ma ora più forti che mai per tifarmi per queste Finals. Ci vediamo nei prossimi giorni e vi ringrazio ancora". Queste le dichiarazioni di Lorenzo Musetti in un video postato sui canali social della FITP. Il carrarino farà il suo debutto nel pomeriggio di lunedì 10 novembre contro lo statunitense Taylor Fritz. Qualificarsi per le semifinali non sarà facile, specialmente perché nel suo gruppo - quello intitolato a Jimmy Connors - figura Carlos Alcaraz, tuttavia Lorenzo proverà a giocarsi le sue chance, consapevole di poter beneficiare del caloroso supporto del pubblico.