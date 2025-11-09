Bolelli/Vavassori diretta Atp Finals: segui la sfida contro Cash/Glasspool LIVE

È il giorno del debutto di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di Torino . La coppia azzurra si presenta all'Inalpi Arena per il secondo anno consecutivo e saranno subito attesi da un debutto complicato : sfideranno i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool , la coppia numero uno al mondo nel doppio. Ma i precedenti sorridono agli azzurri . Segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:39

Bolelli/Vavassori avanti 4-3

Bolelli al servizio nel settimo game. Vavassori apre con una volée di rovescio incrociata vincente, poi chiude con uno smash incrociato per il 30-0. Bolelli piazza una volée vincente per il 40-0, ma gli inglesi accorciano con due ottimi recuperi. Nel punto decisivo, ancora Vavassori protagonista: smash su Cash che stecca il rovescio. Game Italia: 4-3.

18:34

Ancora pari: c'è equilibrio

Cash al servizio nel sesto game. Gli inglesi partono bene con uno smash al centro di Glasspool, 15-0, ma Vavassori risponde subito con un rovescio lungolinea vincente per il 15-15. Il torinese continua a spingere e costringe gli avversari all’errore: volée di rovescio incrociata larga del classe ’96, 15-30. Cash però reagisce con un servizio vincente esterno per il 30-30, poi approfitta di un errore di Bolelli, che mette in rete il rovescio lungolinea, 40-30. Il britannico chiude il game con uno smash incrociato preciso. Si torna in parità: 3-3.

18:29

Bolelli/Vavassori tengono il servizio: 3-2

Vavassori al servizio nel quinto game. Parte forte la coppia azzurra: Bolelli chiude a rete con una volée vincente di diritto incrociato, 15-0. Il torinese prosegue con un ace esterno che vale il 30-0, ma gli inglesi accorciano con una splendida risposta lungolinea di diritto del nativo di Brighton, 30-15. Vavassori risponde con un servizio vincente interno per il 40-15 e, sul punto successivo, lascia sfilare con lucidità la risposta di rovescio incrociato di Cash, che finisce larga. Game Italia: 3-2.

18:26

Cash/Glasspool fanno 2-2

Glasspool al servizio nel quarto game. Parte bene la coppia britannica: smash vincente di Cash per il 15-0. Il classe ’93 trova poi un ottimo servizio esterno che vale il 30-0, mentre Bolelli non riesce a tenere in campo la risposta di rovescio incrociato, 40-0. Il nativo di Redditch chiude con un servizio vincente interno. Game veloce per gli inglesi: 2-2.

18:23

Azzurri ok: 2-1

Bolelli al servizio nel terzo game. Parte in salita la coppia azzurra: Vavassori sbaglia lo schiaffo di diritto incrociato, 0-15. Il romagnolo reagisce subito con un servizio vincente esterno per il 15-15, poi piazza un preciso diritto incrociato che vale il 30-15. Gli inglesi rispondono con una volée vincente di diritto del nativo di Brighton, 30-30, ma nel finale gli azzurri tornano a spingere: Cash sbaglia il diritto lungolinea per il 40-30 e Glasspool manda largo l’incrociato. Game azzurro: 2-1.

18:19

Cash/Glasspool fanno 1-1

Cash al servizio nel secondo game. Parte bene Bolelli con una risposta vincente di rovescio lungolinea, ma il torinese sbaglia subito dopo con un diritto largo: 15-15. L’azzurro prova a spingere ancora, ma la risposta di rovescio incrociato finisce fuori, 30-15. Gli inglesi trovano ritmo: volée vincente di diritto incrociato del classe ’93 per il 40-15. Bolelli però non molla e costringe l’avversario all’errore con un potente diritto che porta il punteggio sul 40-30. Alla fine, un ace esterno del classe ’96 chiude il game: 1-1.

18:16

Inizia il match: azzurri avanti 1-0

Ci siamo! Vavassori e Bolelli al servizio, comincia il torinese. Da 0-30 arriva il dritto vincente di Vavassori: 1-0 per la coppia azzurra e annullate tre palle break.

18:02

Pronti a partire, giocatori in campo

Ci siamo, fanno ingresso sul campo le due coppie. Ovazione per il duo Bolelli/Vavassori. Inizia così il riscaldamento.

17:55

I precedenti

Bolelli e Vavassori sono avanti 2-1 nei precedenti contro gli inglesi. L’ultimo confronto risale al torneo di Cincinnati di quest’anno, dove i britannici ebbero la meglio imponendosi in due tie-break sul duo azzurro.

17:46

ATP Finals, una novità per i match serali

Lo spettacolo dei tennisti in campo sarà ulteriormente arricchito – a partire da oggi e poi, per tutte le sessioni serali in programma fino alla fine del torneo – da 'Music Break', lo spazio che vedrà esibirsi alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana. Uno spettacolo nello spettacolo, concepito con l'idea di garantire al pubblico un’esperienza di intrattenimento raffinata e allineata al prestigio dell’evento. A 'battezzare' questa sera l’esordio di ‘Music Break’ sarà il 35enne cantautore originario di Verona, ma romano d'adozione, Achille Lauro.

17:34

Jasmine Paolini e gli azzurri alle Finals

"È incredibile. Se qualcuno ce lo avesse detto dieci anni fa, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. E poi il fatto che le ATP Finals si svolgano proprio in Italia rende tutto ancora più speciale", ha dichiarato Jasmine Paolini, ospite dello stand Isybank di Intesa Sanpaolo al Fan Village delle ATP Finals di Torino, commentando la presenza di quattro azzurri — Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori — al Masters iniziato oggi nel capoluogo piemontese.

17:19

Chi sono Cash e Glasspool

Lloyd Glasspool e Julian Cash, attuali numeri 1 del mondo nel doppio, hanno iniziato a giocare insieme solo alla fine del 2024, ma da allora hanno conquistato ben otto titoli. Tra questi spiccano il prestigioso successo sull’erba di casa a Wimbledon e il recente trionfo al Masters 1000 canadese, entrambi ottenuti nel 2025. In campo mostrano un’intesa straordinaria: si leggono al volo, soprattutto sul piano tattico, dove sembrano capirsi istintivamente.

17:00

Bolelli e Vavassori debuttano alle Atp Finals

È il giorno del debutto per la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori: segui il loro primo match contro Cash/Glasspool.

Inalpi Arena, Torino