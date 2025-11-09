Alcaraz e la domanda dell'ex tennista russa che lo imbarazza: "Sei libero?". Risate in sala stampa

Inviato a Torino - Partenza col botto per Carlos Alcaraz alle Nitto Atp Finals . Vittoria con De Minaur in due set e subito curioso fuoriprogramma nella conferenza stampa post match. Quando tutto stava per finire senza grandi sussulti è arrivata un'ultima domanda a sorpresa, da una ragazza. "Ho una domanda da parte di molte donne in tutto il mondo. Ti hanno rubato il cuore?" Alcaraz un po' imbarazzato risponde: "Scusa?". La ragazza ribatte: "Il tuo cuore è stato preso? Sei libero?". Lo spagnolo ci pensa un attimo e poi risponde: "No, sono libero. Sono libero. Sono libero". A fargli la domanda è stata la ex tennista russa, Elena Vesnina , che adesso lavora per il canale tv BB Tennis.

Alcaraz su Djokovic e Musetti

Carlos prima del siparietto finale, ha parlato anche dell'assenza di Djokovic, rimpiazzato da Musetti: "Avere uno come Novak nel gruppo è sempre dura: l'esperienza che ha in questo torneo, il livello che ha sui campi indoor. Ho perso contro di lui nel 2023 e ho giocato alla grande, mi ha ucciso. A dire il vero, preferisco che ci sia Lorenzo (Musetti), non mentirò. Ma se è qui se lo merita per i tornei che ha disputato quest'anno e per il livello che ha mostrato. Vediamo come si adatterà, sono sicuro che andrà alla grande e vedremo come andranno le cose".