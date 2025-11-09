Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 9 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Live
1° Set11/9/2025, ore 7:45:
Alexander Zverev Ranking: 3
0
0
15
0
4
3
Ben Shelton Ranking: 6

Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi, tennis LIVE

Il tedesco numero tre al mondo sfida la giovane stella statunitense nella prima partita del girone Bjorn Borg, quello di Sinner. Aggiornamenti in tempo reale
Valerio Minutiello
4 min
TagsFinalsZverevShelton
Aggiorna

Inviato a Torino - Zverev-Shelton è la sfida che apre il gruppo Bjorn Borg alle Nitto Atp Finals, quello dove è inserito anche Sinner. Proprio per questo la partita di questa sera è già un bivio fondamentale per il tedesco e lo statunitense. Chi perde infatti, poi dovrebbe giocarsi la sfida con Jannik sapendo che la sconfitta sarebbe fatale. 

21:06

Ben Shelton mette a segno due ace: 4-3

Ben Shelton ha sciolto il braccio: in questo game ha messo a segno i primi due ace del match e ha chiuso 40-15.

21:03

Zverev consolida il break: 4-2 con Shelton

Zverev tiene ancora a zero il turno di battuta: 12 punti consecutivi conquistati dal tedesco, che accelera.

21:01

Break Zverev, 3-2 con Shelton nel primo set

Questa volta arriva il black out di Ben Shelton che chiude a zero il suo turno di battuta, con una palla corta riuscita male. Primo break per Zverev. 

20:57

Zverev-Shelton 2-2 nel primo set

Questa volta Shelton riesce a portarsi in vantaggio 0-15, ma poi Zverev fa quattro punti di fila, anche aiutato dal nastro in occasione del 15-15. Finora equilibrio perfetto. 

20:53

Anche Shelton tiene il servizio a zero: si gioca poco

Shelton risponde a Zverev: anche lui tiene il servizio a zero con grandi prime e non fa giocare Sascha. 

20:50

Zverev tiene a zero il servizio: implacabile

Il primo game al servizio di Zverev non si è praticamente giocato: 40-0.

20:48

Shelton tiene il servizio

Shelton commette subito un doppio fallo e un errore grave con il dritto, ma tiene il servizio 40-30 con delle buone prima. Nel suo box ci sono il papà coach, sempre al suo fianco, e la mamma. 

20:36

Il balletto del bambino fa ridere Shelton

Il bambino che ha accompagnato Shelton in campo si è messo a fare un balletto, facendo ridere Ben, che sembra carichissimo per questo speciale debutto.

20:32

Zverev e Shelton entrano in campo

I due protagonisti stanno scendendo in campo, grande coreografia all'Inalpi Arena. 

20:23

Ben Shelton è un debuttante alle Finals

Se Zverev è un esperto navigato, Ben Shelton è un debuttante alle Finals: per lo statunitense è la prima partecipazione.

20:14

Achille Lauro show: l'esibizione prima di Zverev-Shelton

Prima della sfida tra Zverev e Shelton è andata in scena l'esibizione di Achille Lauro, che ha cantato cinque canzoni del suo repertorio e chiuso con "Incoscienti giovani". 

20:01

Zverev ha vinto già due volte le Finals

Zverev è all'ottava partecipazione, e ha già vinto due volte le Finals: nel 2018 e nel 2021, quest'ultima a Torino. 

20:00

Zverev e Shelton, opinioni diverse su Sinner

Zverev e Shelton non la vedono allo stesso modo: per Sascha era meglio essere nel girone con Alcaraz, Ben invece ha rivelato che per lui è meglio avere l'opportunità di giocare con Sinner a casa sua, perché gli piacciono questo tipo di sfide. 

Torino

Zverev-Shelton
