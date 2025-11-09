Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi, tennis LIVE
Inviato a Torino - Zverev-Shelton è la sfida che apre il gruppo Bjorn Borg alle Nitto Atp Finals, quello dove è inserito anche Sinner. Proprio per questo la partita di questa sera è già un bivio fondamentale per il tedesco e lo statunitense. Chi perde infatti, poi dovrebbe giocarsi la sfida con Jannik sapendo che la sconfitta sarebbe fatale.
21:06
Ben Shelton mette a segno due ace: 4-3
Ben Shelton ha sciolto il braccio: in questo game ha messo a segno i primi due ace del match e ha chiuso 40-15.
21:03
Zverev consolida il break: 4-2 con Shelton
Zverev tiene ancora a zero il turno di battuta: 12 punti consecutivi conquistati dal tedesco, che accelera.
21:01
Break Zverev, 3-2 con Shelton nel primo set
Questa volta arriva il black out di Ben Shelton che chiude a zero il suo turno di battuta, con una palla corta riuscita male. Primo break per Zverev.
20:57
Zverev-Shelton 2-2 nel primo set
Questa volta Shelton riesce a portarsi in vantaggio 0-15, ma poi Zverev fa quattro punti di fila, anche aiutato dal nastro in occasione del 15-15. Finora equilibrio perfetto.
20:53
Anche Shelton tiene il servizio a zero: si gioca poco
Shelton risponde a Zverev: anche lui tiene il servizio a zero con grandi prime e non fa giocare Sascha.
20:50
Zverev tiene a zero il servizio: implacabile
Il primo game al servizio di Zverev non si è praticamente giocato: 40-0.
20:48
Shelton tiene il servizio
Shelton commette subito un doppio fallo e un errore grave con il dritto, ma tiene il servizio 40-30 con delle buone prima. Nel suo box ci sono il papà coach, sempre al suo fianco, e la mamma.
20:36
Il balletto del bambino fa ridere Shelton
Il bambino che ha accompagnato Shelton in campo si è messo a fare un balletto, facendo ridere Ben, che sembra carichissimo per questo speciale debutto.
20:32
Zverev e Shelton entrano in campo
I due protagonisti stanno scendendo in campo, grande coreografia all'Inalpi Arena.
20:23
Ben Shelton è un debuttante alle Finals
Se Zverev è un esperto navigato, Ben Shelton è un debuttante alle Finals: per lo statunitense è la prima partecipazione.
20:14
Achille Lauro show: l'esibizione prima di Zverev-Shelton
Prima della sfida tra Zverev e Shelton è andata in scena l'esibizione di Achille Lauro, che ha cantato cinque canzoni del suo repertorio e chiuso con "Incoscienti giovani".
20:01
Zverev ha vinto già due volte le Finals
Zverev è all'ottava partecipazione, e ha già vinto due volte le Finals: nel 2018 e nel 2021, quest'ultima a Torino.
20:00
Zverev e Shelton, opinioni diverse su Sinner
Zverev e Shelton non la vedono allo stesso modo: per Sascha era meglio essere nel girone con Alcaraz, Ben invece ha rivelato che per lui è meglio avere l'opportunità di giocare con Sinner a casa sua, perché gli piacciono questo tipo di sfide.