Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi, tennis LIVE

Inviato a Torino - Zverev-Shelton è la sfida che apre il gruppo Bjorn Borg alle Nitto Atp Finals , quello dove è inserito anche Sinner . Proprio per questo la partita di questa sera è già un bivio fondamentale per il tedesco e lo statunitense. Chi perde infatti, poi dovrebbe giocarsi la sfida con Jannik sapendo che la sconfitta sarebbe fatale.

21:06

Ben Shelton mette a segno due ace: 4-3

Ben Shelton ha sciolto il braccio: in questo game ha messo a segno i primi due ace del match e ha chiuso 40-15.

21:03

Zverev consolida il break: 4-2 con Shelton

Zverev tiene ancora a zero il turno di battuta: 12 punti consecutivi conquistati dal tedesco, che accelera.

21:01

Break Zverev, 3-2 con Shelton nel primo set

Questa volta arriva il black out di Ben Shelton che chiude a zero il suo turno di battuta, con una palla corta riuscita male. Primo break per Zverev.

20:57

Zverev-Shelton 2-2 nel primo set

Questa volta Shelton riesce a portarsi in vantaggio 0-15, ma poi Zverev fa quattro punti di fila, anche aiutato dal nastro in occasione del 15-15. Finora equilibrio perfetto.

20:53

Anche Shelton tiene il servizio a zero: si gioca poco

Shelton risponde a Zverev: anche lui tiene il servizio a zero con grandi prime e non fa giocare Sascha.

20:50

Zverev tiene a zero il servizio: implacabile

Il primo game al servizio di Zverev non si è praticamente giocato: 40-0.

20:48

Shelton tiene il servizio

Shelton commette subito un doppio fallo e un errore grave con il dritto, ma tiene il servizio 40-30 con delle buone prima. Nel suo box ci sono il papà coach, sempre al suo fianco, e la mamma.

20:36

Il balletto del bambino fa ridere Shelton

Il bambino che ha accompagnato Shelton in campo si è messo a fare un balletto, facendo ridere Ben, che sembra carichissimo per questo speciale debutto.

20:32

Zverev e Shelton entrano in campo

I due protagonisti stanno scendendo in campo, grande coreografia all'Inalpi Arena.

20:23

Ben Shelton è un debuttante alle Finals

Se Zverev è un esperto navigato, Ben Shelton è un debuttante alle Finals: per lo statunitense è la prima partecipazione.

20:14

Achille Lauro show: l'esibizione prima di Zverev-Shelton

Prima della sfida tra Zverev e Shelton è andata in scena l'esibizione di Achille Lauro, che ha cantato cinque canzoni del suo repertorio e chiuso con "Incoscienti giovani".

20:01

Zverev ha vinto già due volte le Finals

Zverev è all'ottava partecipazione, e ha già vinto due volte le Finals: nel 2018 e nel 2021, quest'ultima a Torino.

20:00

Zverev e Shelton, opinioni diverse su Sinner

Zverev e Shelton non la vedono allo stesso modo: per Sascha era meglio essere nel girone con Alcaraz, Ben invece ha rivelato che per lui è meglio avere l'opportunità di giocare con Sinner a casa sua, perché gli piacciono questo tipo di sfide.

Torino