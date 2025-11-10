È tutto pronto per l'esordio di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025 , il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell’ Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. Il numero due del mondo aprirà la sua corsa alla difesa del titolo con la sfida con il canadese Felix Auger-Aliassime , già battuto due settimane fa nella finale del Masters 1000 di Parigi . C'è un grande regalo per i fan di Sinner: la partita infatti si potrà vedere in chiaro su RaiDue , vediamo perché.

Sinner-Auger Aliassime, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma lunedì 10 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime, con l'azzurro avanti 3-2 nel conto dei confronti diretti. Il numero due del mondo ha vinto gli ultimi tre incroci, tra cui la finale del Masters 1000 di Parigi di due settimane fa.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento: e sarà proprio il match tra Sinner e Auger-Aliassime quello trasmesso in chiaro oggi. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – € 134.628

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670 (1500 punti)