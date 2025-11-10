Musetti-Fritz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il forfait di Novak Djokovic , Lorenzo Musetti ha guadagnato l'ultimo posto disponibile per le Atp Finals 2025 , il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell’ Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. Il tennista carrarino, reduce dalla finale persa proprio contro il serbo all' Atp 250 di Atene giocherà nello stesso girone di Carlos Alcaraz e farà il suo debutto contro il finalista della passata edizione, Taylor Fritz .

Musetti-Fritz, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Fritz è in programma lunedì 10 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.

I precedenti tra Musetti e Fritz

Sono cinque i precedenti tra Musetti e Fritz, con l'azzurro avanti 3-2 nel conto dei confronti diretti. Lorenzo ha vinto gli ultimi tre incroci, tra cui la sfida valida per gli ottavi di finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'unico incontro disputato a livello indoor è stato però vinto da Fritz, che si impose in due set nei quarti di finale di Coppa Davis nel 2022.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – € 134.628

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670 (1500 punti)