"Sinner arriverà all'apice del livello dai...": la previsione di Cahill sulla "massima forza" di Jannik

Cahill: "Con Sinner lavoriamo per..."

Proprio il coach australiano in conferenza stampa ha parlato dell'avvicinamento al torneo di Jannik e della corsa aperta per il numero uno del mondo con Carlos Alcaraz: "Siamo contenti del modo in cui Jannik sta giocando e si sta preparando. Arriva qui con fiducia e in ottima forma, si sente bene in campo. La corsa per il n. 1 della classifica all’ultimo torneo è entusiasmante. Internamente non ne parlavamo perché eravamo più lontani qualche settimana fa". Sulla programmazione e sulla rinuncia alla Davis, Cahill ha sottolineato: "Lavoriamo in modo che Jannik arrivi al suo massimo livello dai 28 ai 32 anni. Non si tratta solo di allenarlo per i tornei ogni singola settimana ma di come sarà il suo futuro. Se lo mandiamo in campo senza pause, pagherà il prezzo quando dovrebbe essere al suo massimo. Ci sono molte cose che non vedete: esibizioni e sponsor a cui diciamo continuamente di no".