Musetti-De Minaur, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Si è aperta con una sconfitta la prima avventura di Lorenzo Musetti alle Atp Finals , il torneo in corso di svolgimento sul veloce indoor dell’ Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. Al debutto il tennista carrarino si è arreso al finalista della passata edizione Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-4. La prossima sfida vedrà il numero due d'Italia impegnato contro Alex De Minaur , battuto invece da Carlos Alcaraz all'esordio: servirà vincere per tenere in vita le speranze di qualificazione in semifinale.

Musetti-De Minaur, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e De Minaur è in programma martedì 11 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Musetti e De Minaur

Sono quattro i precedenti tra Musetti e De Minaur, con l'azzurro avanti 3-1 nel conto dei confronti diretti. Nell'ultimo incrocio ad avere la meglio è stato Lorenzo, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid di quest'anno.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – € 134.628

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670 (1500 punti)