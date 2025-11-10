Musetti ko con Fritz, ecco la classifica del girone Jimmy Connors dopo la prima giornata

Dopo la vittoria di Taylor Fritz su Lorenzo Musetti si è completata la prima giornata del Round Robin del gruppo Jimmy Connors. La situazione al momento è questa.

1. Taylor Fritz: 1 partita vinta; 2/0 set vinti/persi; 12/7 game vinti/persi; 63,16% game vinti

2. Carlos Alcaraz: 1 partita vinta; 2/0 set vinti/persi; 13/8 game vinti/persi; 61,9% game vinti

3. De Minaur: 1 partita persa; 0/2 set vinti/persi; 8/13 game vinti/persi; 38,1% game vinti

4. Lorenzo Musetti: 1 partita persa; 0/2 set vinti/persi; 7/12 game vinti/persi; 36,84% game vinti

Il calendario del girone Jimmy Connors

Musetti tornerà in campo martedì 11 novembre, non prima delle 20:30 per la sfida con De Minaur, che sarà già decisiva per restare nelle Finals. Alcaraz invece affronterà Fritz nella sessione pomeridiana: in caso di vittoria lo spagnolo sarebbe a un passo dall'assicurarsi il primo posto nel ranking a fine 2025. Gli basterebbe vincere un'altra partita, che sarebbe proprio quella finale con Musetti.