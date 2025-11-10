Flavia Pennetta e l'imprevisto sul palco: Fabio Fognini la sorprende e lei reagisce così

Una piacevole sorpresa per Flavia Pennetta nel corso della presentazione della nuova produzione originale di Sky Sport : "Flavia a New York, 10 anni dopo". Durante l'evento che celebra il suo trionfo sull'Arthur Ashe nella finale con Roberta Vinci , la campionessa degli US Open 2015 è stata infatti raggiunta a sua insaputa dal marito, Fabio Fognini , che ha deciso di sorprenderla proprio nel corso del lancio del docufilm che sarà in onda dal 12 novembre su Sky e in streaming su NOW. Impagabile la reazione di Flavia, che non è riuscita a trattenere tutta la sua emozione.

Pennetta e il tennis azzurro alle Finals

A poche ore dall'esordio di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti a Torino, Pennetta aveva anche esaltato il tennis italiano. L'ex campionessa azzurra ha sottolineato: "Con italiani in singolo e in doppio credo che sia soltanto la dimostrazione di quello che sta vivendo il tennis italiano oggi. Noi siamo il Paese forse più invidiato in questo momento nel settore tennistico, non ho dubbi. Faccio un grande in bocca al lupo a Sinner e a Musetti ma anche Vavassori e Bolelli".